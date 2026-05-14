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देहरा में BJP बनाम BJP! 'असली-नकली' की लड़ाई में फंसा नगर परिषद चुनाव, इस एक वार्ड ने बिगाड़ दिया पूरा चुनावी गणित

नगर परिषद के सात में से छह वार्डों पर सहमति बन चुकी थी. विवाद केवल एक वार्ड को लेकर खड़ा हुआ.

DEHRA MUNICIPAL COUNCIL ELECTION
देहरा नगर परिषद चुनाव (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 5:06 PM IST

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Updated : May 14, 2026 at 5:18 PM IST

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देहरा: हिमाचल प्रदेश में 17 मई को होने जा रहे नगर परिषद और नगर निगम चुनावों के बीच देहरा नगर परिषद का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है. वजह है भारतीय जनता पार्टी के भीतर खुलकर सामने आई गुटबाजी. प्रदेशभर में भाजपा अपने समर्थित उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है, लेकिन देहरा में पार्टी अब तक आधिकारिक सूची घोषित नहीं कर पाई. ऐसे में यहां 'असली और नकली बीजेपी' की लड़ाई ने चुनावी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है.

होशियार सिंह की एंट्री के बाद बदला सियासी समीकरण

देहरा की राजनीति में बड़ा बदलाव उस समय आया जब पूर्व विधायक होशियार सिंह भाजपा में शामिल हुए. इसके बाद से ही पार्टी के भीतर दो खेमे साफ दिखाई देने लगे. पूर्व मंत्री रमेश धवाला पहले से ही संगठन के भीतर असहमति जाहिर करते रहे हैं और अब उसका असर नगर परिषद चुनाव में भी खुलकर देखने को मिल रहा है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा के पुराने कार्यकर्ता और नए जुड़े नेताओं के बीच अंदरूनी संघर्ष लगातार बढ़ रहा है. यही वजह है कि उम्मीदवारों को लेकर पार्टी एकमत नहीं हो पाई.

एक वार्ड बना पूरे विवाद की वजह

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नगर परिषद के सात में से छह वार्डों पर सहमति बन चुकी थी. विवाद केवल एक वार्ड को लेकर खड़ा हुआ. यहां पूर्व उपाध्यक्ष मलकियत परमार और भाजपा परिवार से जुड़े विपिन गुलेरिया के नाम को लेकर मतभेद सामने आए. बताया जा रहा है कि बनखंडी के एक निजी होटल में हुई बैठक में विपिन गुलेरिया के नाम पर सहमति बनी थी. लेकिन बाद में सुनहेत में पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर की मौजूदगी में हुई दूसरी बैठक में सूची को रोक दिया गया. फैसला हुआ कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अंतिम मंजूरी के बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी, लेकिन सहमति नहीं बन सकी.

स्थिति ऐसी बन गई कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार बिना किसी आधिकारिक सूची के ही चुनाव प्रचार में उतर गए. इससे कार्यकर्ताओं और जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है. सूत्रों का दावा है कि पूर्व विधायक होशियार सिंह अपने समर्थित उम्मीदवार विपिन गुलेरिया को 'असली भाजपा उम्मीदवार' बताकर प्रचार कर रहे हैं, जबकि मलकियत परमार को बागी उम्मीदवार के रूप में पेश किया जा रहा है. इसके चलते भाजपा कार्यकर्ता भी दो हिस्सों में बंटे नजर आ रहे हैं.

कांग्रेस भी देख रही मौके की राजनीति

देहरा विधानसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है. यहां से विधायक कमलेश ठाकुर हैं, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी भी हैं. ऐसे में कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. राजनीतिक चर्चाओं के बीच यह भी कहा जा रहा है कि होशियार सिंह ने अपने समर्थित उम्मीदवार को कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर से मिलवाकर एक 'बी प्लान' भी तैयार किया है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे सियासी चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

स्थानीय चुनाव से ज्यादा बनी प्रतिष्ठा की लड़ाई

देहरा नगर परिषद के सात वार्डों में कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं. कई वार्डों में भाजपा के बागी उम्मीदवार पार्टी की रणनीति को चुनौती दे रहे हैं. वहीं कांग्रेस फिलहाल खुलकर किसी पक्ष में नहीं आ रही और 'जो जीते वो हमारा' की रणनीति पर चलती दिखाई दे रही है.

देहरा का यह चुनाव अब केवल नगर परिषद तक सीमित नहीं रह गया है. राजनीतिक जानकार इसे भाजपा की अंदरूनी ताकत, नेतृत्व संघर्ष और भविष्य की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं. ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाते हैं और देहरा की सियासत में कौन असली ताकत बनकर उभरता है.

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Last Updated : May 14, 2026 at 5:18 PM IST

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