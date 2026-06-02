देहरा नगर परिषद में व्यवस्था परिवर्तन की मांग तेज, क्या 20 वर्षों बाद किसी पुरुष को मिलेगी अध्यक्ष की कमान?
देहरा के चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ है जब कांग्रेस ने 5 वार्डों पर जीत दर्ज करके परिषद पर अपना परचम लहराया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 6:55 PM IST
देहरा: देहरा नगर परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बार कांग्रेस ने नगर परिषद चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए सात में से पांच वार्डों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. ऐसे में अध्यक्ष पद का ताज किसके सिर सजेगा, इस पर पूरे क्षेत्र की नजरें टिकी हुई हैं. इसी बीच स्थानीय स्तर पर एक नई बहस भी शुरू हो गई है कि क्या लगभग 20 वर्षों बाद नगर परिषद का नेतृत्व किसी पुरुष के हाथों में सौंपा जाएगा?
नतीजों के बाद बदला राजनीतिक समीकरण
देहरा नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के करीब तीन दशक पुराने अभेद्य किले को भेदते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की है. सात वार्डों वाली इस परिषद में कांग्रेस ने पहली बार रिकॉर्ड 5 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत का परचम लहराया है, जबकि भाजपा महज दो सीटों पर ही सिमट गई. इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर वार्ड नंबर 3 में देखने को मिला, जहां लगातार तीन बार अध्यक्ष रहीं भाजपा की दिग्गज नेत्री सुनीता कुमारी को कांग्रेस के नरेश कुमार ने शिकस्त दी. इस प्रचंड जीत के बाद अब अध्यक्ष पद के चयन को लेकर पार्टी के भीतर मंथन तेज हो गया है, साथ ही राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी जोरों पर है कि क्या पिछले लंबे समय से महिलाओं के पास रहा यह नेतृत्व करीब 20 वर्षों बाद किसी पुरुष के हाथों में सौंपा जाएगा.
अध्यक्ष पद की दौड़ में कई नाम
नगर परिषद अध्यक्ष पद की संभावित दौड़ में कांग्रेस के नरेश कुमार, उपासना सूद और निष्ठा चंबयाल के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं. हालांकि अंतिम फैसला निर्वाचित पार्षदों और राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करेगा.
देहरा नगर परिषद चुनाव का परिणाम
- वार्ड 1: निष्ठा चंबयाल (कांग्रेस)
- वार्ड 2: मलकीयत सिंह परमार (भाजपा)
- वार्ड 3: नरेश कुमार (कांग्रेस)
- वार्ड 4: उपासना सूद (कांग्रेस)
- वार्ड 5: किरण (कांग्रेस)
- वार्ड 6: पारस चौहान (भाजपा)
- वार्ड 7: किरण शर्मा (कांग्रेस)
20 वर्षों बाद बदलाव की मांग
स्थानीय लोगों, व्यापारियों और युवाओं के बीच यह चर्चा लगातार बढ़ रही है कि लंबे समय से महिला नेतृत्व के बाद इस बार किसी पुरुष प्रतिनिधि को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए. लोगों का कहना है कि लोकतंत्र में समय-समय पर नेतृत्व परिवर्तन नई सोच और नई कार्यशैली को आगे बढ़ाने का अवसर देता है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिए गए 'व्यवस्था परिवर्तन' के नारे को भी लोग इस बहस से जोड़कर देख रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि यदि व्यवस्था परिवर्तन को जमीनी स्तर पर लागू करना है तो नेतृत्व में भी बदलाव दिखाई देना चाहिए. हालांकि दूसरी ओर कुछ लोग महिला नेतृत्व की निरंतरता के पक्ष में भी अपनी राय रख रहे हैं.
4 जून को होगा सम्मान समारोह
इसी बीच हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में विजयी जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में 4 जून को डाडा सीबा में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस सचिव सुरिंदर मनकोटिया की उपस्थिति में सुबह 10 बजे शुरू होगा. इसमें नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी.
फिलहाल देहरा की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या इस बार नगर परिषद में नेतृत्व परिवर्तन होगा या फिर पुरानी परंपरा जारी रहेगी. अध्यक्ष पद का फैसला आने वाले दिनों में होगा, लेकिन 'व्यवस्था परिवर्तन' की चर्चा ने देहरा की सियासत को नई दिशा जरूर दे दी है.
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