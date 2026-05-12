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देहरा का दंगल: CM सुक्खू की पत्नी के गढ़ में भाजपा का किला, क्या इस बार चलेगा कमलेश ठाकुर का करिश्मा?

देहरा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की देहरा नगर परिषद चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प और हाई प्रोफाइल मुकाबले में बदल चुका है.मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर के राजनीतिक क्षेत्र में हो रहे इस चुनाव पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं. 17 मई को होने वाले मतदान से पहले देहरा की सियासत पूरी तरह गरमा चुकी है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस बार भाजपा के 15 साल पुराने किले को भेद पाएगी या फिर भाजपा अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहेगी.

15 साल से भाजपा का कब्जा

देहरा नगर परिषद में पिछले करीब 15 सालों से भाजपा समर्थित पार्षदों का दबदबा रहा है. बीते चुनाव में सातों वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी और अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष पद तक भाजपा का कब्जा रहा. यही वजह है कि इस बार का चुनाव भाजपा के लिए अपनी साख बचाने का बड़ा मुकाबला माना जा रहा है. वहीं कांग्रेस इसे अपने राजनीतिक प्रभाव को साबित करने का सुनहरा मौका मान रही है.

भाजपा में गुटबाजी बनी बड़ी चुनौती

देहरा चुनाव में भाजपा की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है. एक तरफ पूर्व मंत्री रमेश धवाला सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह का अलग प्रभाव क्षेत्र माना जा रहा है. पार्टी के भीतर दो गुटों की सक्रियता ने कई वार्डों में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को असमंजस में डाल दिया है. भाजपा अब तक अपने अधिकृत उम्मीदवारों की सूची भी जारी नहीं कर पाई है, जिससे स्थिति और उलझती दिखाई दे रही है.

कांग्रेस की 'वेट एंड वॉच' रणनीति

दूसरी तरफ कांग्रेस फिलहाल खुलकर किसी एक उम्मीदवार के समर्थन में सामने नहीं आई है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस 'वेट एंड वॉच' की रणनीति पर काम कर रही है. माना जा रहा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जीतने वाले पार्षदों को अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश की जा सकती है. विधायक कमलेश ठाकुर की नजरें भी इस चुनाव को लेकर बेहद अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि यह मुकाबला सीधे तौर पर उनके राजनीतिक प्रभाव की परीक्षा भी माना जा रहा है.

7 वार्ड, 19 उम्मीदवार और कांटे की टक्कर