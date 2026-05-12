ETV Bharat / state

देहरा का दंगल: CM सुक्खू की पत्नी के गढ़ में भाजपा का किला, क्या इस बार चलेगा कमलेश ठाकुर का करिश्मा?

देहरा नगर परिषद में कुल सात वार्ड हैं. इस बार 19 उम्मीदवार मैदान में हैं. 17 मई को इस चुनावी दंगल का फैसला होगा.

DEHRA MUNICIPAL COUNCIL ELECTION
देहरा का दंगल (FILE@ETVBHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 5:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की देहरा नगर परिषद चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प और हाई प्रोफाइल मुकाबले में बदल चुका है.मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर के राजनीतिक क्षेत्र में हो रहे इस चुनाव पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं. 17 मई को होने वाले मतदान से पहले देहरा की सियासत पूरी तरह गरमा चुकी है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस बार भाजपा के 15 साल पुराने किले को भेद पाएगी या फिर भाजपा अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहेगी.

15 साल से भाजपा का कब्जा

देहरा नगर परिषद में पिछले करीब 15 सालों से भाजपा समर्थित पार्षदों का दबदबा रहा है. बीते चुनाव में सातों वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी और अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष पद तक भाजपा का कब्जा रहा. यही वजह है कि इस बार का चुनाव भाजपा के लिए अपनी साख बचाने का बड़ा मुकाबला माना जा रहा है. वहीं कांग्रेस इसे अपने राजनीतिक प्रभाव को साबित करने का सुनहरा मौका मान रही है.

भाजपा में गुटबाजी बनी बड़ी चुनौती

देहरा चुनाव में भाजपा की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है. एक तरफ पूर्व मंत्री रमेश धवाला सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह का अलग प्रभाव क्षेत्र माना जा रहा है. पार्टी के भीतर दो गुटों की सक्रियता ने कई वार्डों में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को असमंजस में डाल दिया है. भाजपा अब तक अपने अधिकृत उम्मीदवारों की सूची भी जारी नहीं कर पाई है, जिससे स्थिति और उलझती दिखाई दे रही है.

कांग्रेस की 'वेट एंड वॉच' रणनीति

दूसरी तरफ कांग्रेस फिलहाल खुलकर किसी एक उम्मीदवार के समर्थन में सामने नहीं आई है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस 'वेट एंड वॉच' की रणनीति पर काम कर रही है. माना जा रहा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद जीतने वाले पार्षदों को अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश की जा सकती है. विधायक कमलेश ठाकुर की नजरें भी इस चुनाव को लेकर बेहद अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि यह मुकाबला सीधे तौर पर उनके राजनीतिक प्रभाव की परीक्षा भी माना जा रहा है.

7 वार्ड, 19 उम्मीदवार और कांटे की टक्कर

देहरा नगर परिषद में कुल सात वार्ड हैं और इस बार 19 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं. अधिकांश प्रत्याशी फिलहाल अपने दम पर प्रचार कर रहे हैं. उम्मीदवार घर-घर जाकर वोट मांग रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं. पार्टी सिंबल और बड़े नेताओं के खुले समर्थन के बिना यह चुनाव काफी हद तक व्यक्तिगत छवि और जनसंपर्क पर आधारित दिखाई दे रहा है.

सोशल मीडिया से लेकर चौपाल तक गर्म चुनावी माहौल

चुनाव के नजदीक आते ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है. सोशल मीडिया पोस्ट, जनसभाओं और नुक्कड़ बैठकों में उम्मीदवार एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. देहरा की गलियों से लेकर गांवों की चौपालों तक चुनावी चर्चा तेज हो गई है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार नगर परिषद की सत्ता उसी दल के हाथ लगेगी, जो चुनाव परिणाम के बाद जीतकर आने वाले पार्षदों को अपने पाले में करने में सफल रहेगा.

17 मई को होगा फैसला

देहरा नगर परिषद चुनाव अब सिर्फ स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है. खासकर मुख्यमंत्री सुक्खू और विधायक कमलेश ठाकुर के राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी इस चुनाव के नतीजों को अहम माना जा रहा है. अब 17 मई को जनता के फैसले के साथ यह साफ हो जाएगा कि देहरा में भाजपा का किला बरकरार रहेगा या कांग्रेस नई सियासी इबारत लिखेगी.

ये भी पढे़ं: 25 लाख के इनाम की हकदार बनी ये पंचायत, चुनावी शोर से दूर रहकर लोगों ने पेश की मिसाल

ये भी पढ़ें: 2 बार की विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री की बेटी लड़ रही पंचायत चुनाव, दांव पर राजनीतिक विरासत!

TAGGED:

HIMACHAL POLITICS
DEHRA ELECTION
KAMLESH THAKUR HIMACHAL
CM SUKHU
DEHRA MUNICIPAL COUNCIL ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.