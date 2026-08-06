ETV Bharat / state

ससुरालियों ने ही दामाद को लूटा, 2.5 करोड़ की नकदी और करोड़ों के गहने हड़पे, 7 गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि अब तक मामले में करीब 50 से 60 प्रतिशत संपत्ति बरामद की जा चुकी है.

SON IN LAW LOOT CASE DEHRA
पुलिस ने मामले में 7 लोगों को किया गिरफ्तार (DEHRA POLICE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 7:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरा: कांगड़ा जिले के देहरा से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. दुबई में वर्षों तक नौकरी कर कमाई गई करोड़ों रुपये की नकदी और कीमती आभूषण सुरक्षित रखने के लिए जिस ससुराल पर एक दामाद ने भरोसा किया, उसी परिवार पर अब उसे लूटने के आरोप लगे हैं. पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक करीब 90 लाख रुपये नकद, 1 किलो 324 ग्राम सोने के आभूषण, हीरे और चांदी के जेवर, 801 अमेरिकी डॉलर, दोनों के पासपोर्ट और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं. बरामद संपत्ति की कीमत दो करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.

एसपी संदीप धवल (ETV BHARAT)

पुलिस जिला देहरा के एसपी संदीप धवल ने बताया कि थाना रक्कड़ में 29 जून 2026 को यह मामला दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता अविनाश, निवासी गांव मोवा (देहरा) ने बताया था कि वह वर्ष 2013 से 2025 तक दुबई में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत रहा. इस दौरान उसने विदेश से खरीदे गए सोने और हीरे के आभूषणों के साथ-साथ बैंक खातों से निकाली गई करीब ढाई करोड़ रुपये की नकदी अपने ससुराल पक्ष के घर में सुरक्षित रखी थी.

SON IN LAW LOOT CASE DEHRA
मामले पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी संदीप धवल (ETV BHARAT)

शिकायत के अनुसार, 10 मार्च 2026 को उसकी जानकारी के बिना ससुराल पक्ष के लोगों ने नकदी, आभूषण, पासपोर्ट, जमीन के दस्तावेज और अमेरिकी डॉलर दूसरी जगह पहुंचा दिए. बाद में उसे बताया गया कि अज्ञात लोग यह सामान लेकर फरार हो गए. शिकायतकर्ता को इस कहानी पर संदेह हुआ, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

जांच में सामने आई सच्चाई

एसपी संदीप धवल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.पी. जसवाल और एसडीपीओ ज्वालामुखी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मानव खुफिया सूचना के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान ससुराल पक्ष की ओर से बताए गए कई तथ्य गलत पाए गए, जिसके बाद ससुराल पक्ष के कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें से दो आरोपियों को डेराबस्सी (चंडीगढ़) से पकड़ा गया. हालांकि, दो आरोपियों ने अंतरिम जमानत ले ली है, लेकिन उनसे भी पूछताछ जारी है.

SON IN LAW LOOT CASE DEHRA
दो करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद (DEHRA POLICE)

दो करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर खाली बैग और ब्रीफकेस भी बरामद किए हैं. एसपी के अनुसार अब तक मामले में करीब 50 से 60 प्रतिशत संपत्ति बरामद की जा चुकी है. पुलिस को उम्मीद है कि बाकी नकदी और आभूषण भी आरोपियों से बरामद कर लिए जाएंगे. एसपी संदीप धवल ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि शिकायत दर्ज होने के बाद ससुराल पक्ष ने गुजरात पुलिस और अन्य एजेंसियों के नाम पर एक भ्रामक कहानी तैयार की थी. पुलिस ने संबंधित एजेंसियों से तथ्य सत्यापित किए, लेकिन ऐसे किसी घटनाक्रम की पुष्टि नहीं हुई. उन्होंने बताया कि अब पुलिस शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए धन और आभूषणों के स्रोत, आयकर रिटर्न और खरीद से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है, ताकि मामले के हर पहलू से पर्दा उठाया जा सके. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें: सड़क किनारे खड़े जब्त वाहनों पर HC सख्त, वित्त सचिव को बनाया पक्षकार, अगली सुनवाई तक मांगा एफिडेविट

ये भी पढ़ें: ₹1 करोड़ की मुस्कान लौटाने वाली हिमाचल पुलिस! 829 लोगों को मिला खोया भरोसा, जानिए कैसे हुआ यह कमाल

TAGGED:

CASH AND JEWELLERY THEFT CASE DEHRA
IN LAWS ARRESTED IN DEHRA
देहरा ससुरालियों ने दामाद को लूटा
SON IN LAW LOOT CASE DEHRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.