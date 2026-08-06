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ससुरालियों ने ही दामाद को लूटा, 2.5 करोड़ की नकदी और करोड़ों के गहने हड़पे, 7 गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में 7 लोगों को किया गिरफ्तार ( DEHRA POLICE )