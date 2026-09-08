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2027 में ऐसे कैसे लड़ेगी बीजेपी, प्रदेश संगठन मंत्री की बैठक में आधे से ज्यादा पदाधिकारी गायब

देहरा में बैठक में पहुंचे संगठन मंत्री सिद्धार्थन ( ETV Bharat )

देहरा: भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन के देहरा प्रवास के दौरान सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई. बैठक का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन की स्थिति का जायजा लेना और आने वाले समय में पार्टी गतिविधियों को मजबूत करना रहा. हालांकि बैठक में बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्षों और बूथ पालकों समेत कथित तौर पर 70 प्रतिशत पदाधिकारियों की गैर हाजिरी चर्चा का विषय बनी रही. कितने बूथ अध्यक्ष और बूथ पालक गैर हाजिर रहे इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बूथ स्तर के पदाधिकारियों की इतनी बड़ी संख्या में गैरहाजिरी ने संगठन की जमीनी सक्रियता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. सिद्धार्थन ने बैठक के दौरान बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया. बताया जा रहा है कि उन्होंने करीब दो माह बाद दोबारा बैठक करने की बात कही और तब तक संगठनात्मक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर कार्रवाई के संकेत भी दिए. इससे साफ है कि भाजपा नेतृत्व बूथ स्तर पर निष्क्रियता को लेकर गंभीर है. इस बारे बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय खट्टा ने कहा कि 'देहरा में भाजपा मजबूत है. इसका पता आने वाले चुनाव में लग जायेगा. 70 प्रतिशत प्रतिनिधियों के न आने की बात गलते है और विरोधी कुछ भी कहते रहते हैं. करीब 30 प्रतिशत पदाधिकारी पारिवारिक मजबूरियों के चलते नहीं आये थे और अगली बैठक में सब आएंगे.' देहरा आने से पहले पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला से मुलाकात वहीं. देहरा पहुंचने से पहले प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन ने पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला से देहरा के जल शक्ति विभाग रेस्ट हाउस में करीब 40 मिनट तक मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने रमेश ध्वाला के बेटे रजनीश ध्वाला के साथ भी करीब 20 मिनट तक बैठक की. इसके बाद सिद्धार्थन देहरा भाजपा कार्यालय पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की. रमेश ध्वाला और उनके बेटे से हुई संगठन मंत्री की बातचीत के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी हो गया है. क्या बीजेपी फिर से ध्वाला को आशीष देने जा रही है. इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं.