ETV Bharat / state

2027 में ऐसे कैसे लड़ेगी बीजेपी, प्रदेश संगठन मंत्री की बैठक में आधे से ज्यादा पदाधिकारी गायब

देहरा में भाजपा संगठन मंत्री सिद्धार्थन की अध्यक्षता में आयोजित संगठनात्मक बैठक में बूथ अध्यक्षों की गैरहाजिरी बनी चर्चा.

देहरा में बैठक में पहुंचे संगठन मंत्री सिद्धार्थन
देहरा में बैठक में पहुंचे संगठन मंत्री सिद्धार्थन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 11:19 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरा: भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन के देहरा प्रवास के दौरान सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई. बैठक का मुख्य उद्देश्य बूथ स्तर पर संगठन की स्थिति का जायजा लेना और आने वाले समय में पार्टी गतिविधियों को मजबूत करना रहा. हालांकि बैठक में बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्षों और बूथ पालकों समेत कथित तौर पर 70 प्रतिशत पदाधिकारियों की गैर हाजिरी चर्चा का विषय बनी रही.

कितने बूथ अध्यक्ष और बूथ पालक गैर हाजिर रहे इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बूथ स्तर के पदाधिकारियों की इतनी बड़ी संख्या में गैरहाजिरी ने संगठन की जमीनी सक्रियता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. सिद्धार्थन ने बैठक के दौरान बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया. बताया जा रहा है कि उन्होंने करीब दो माह बाद दोबारा बैठक करने की बात कही और तब तक संगठनात्मक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर कार्रवाई के संकेत भी दिए. इससे साफ है कि भाजपा नेतृत्व बूथ स्तर पर निष्क्रियता को लेकर गंभीर है.

इस बारे बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय खट्टा ने कहा कि 'देहरा में भाजपा मजबूत है. इसका पता आने वाले चुनाव में लग जायेगा. 70 प्रतिशत प्रतिनिधियों के न आने की बात गलते है और विरोधी कुछ भी कहते रहते हैं. करीब 30 प्रतिशत पदाधिकारी पारिवारिक मजबूरियों के चलते नहीं आये थे और अगली बैठक में सब आएंगे.'

देहरा आने से पहले पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला से मुलाकात

वहीं. देहरा पहुंचने से पहले प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन ने पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला से देहरा के जल शक्ति विभाग रेस्ट हाउस में करीब 40 मिनट तक मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने रमेश ध्वाला के बेटे रजनीश ध्वाला के साथ भी करीब 20 मिनट तक बैठक की. इसके बाद सिद्धार्थन देहरा भाजपा कार्यालय पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की. रमेश ध्वाला और उनके बेटे से हुई संगठन मंत्री की बातचीत के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी हो गया है. क्या बीजेपी फिर से ध्वाला को आशीष देने जा रही है. इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं.

पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला ने कहा कि 'सिद्धार्थन के साथ मेरी मुलाकात हुई है. मेरे साथ हुए अन्याय का मुद्दा भी संगठन मंत्री के समक्ष रखा है. पार्टी के लिए किए गए संघर्ष और कुर्बानियों की भी याद दिलाई. मैं हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहा हूं. संगठन के हित में लगातार काम किया है. बीते उपचुनाव में संगठन द्वारा मुझसे दूरी बनाने के चलते किसी का भी प्रचार प्रसार नहीं किया और घर पर ही बैठा रहा. जिला परिषद उम्मीदवारों ने पार्टी का साथ दिया है. साथ ही ज्वालामुखी में पंचायत समिति में एक जुट होकर जीत हासिल की.संगठन मंत्री ने बेटे रजनीश को पार्टी कार्यालय शिमला बुलाया है.'

पंचायत चुनाव में बीजेपी ने दिखाई थी ताकत

बता दें कि अब हिमाचल विधानसभा चुनावों को लगभग एक साल ही बचा है. इस बार देहरा विधानसभा सीट पर सबकी नजरें रहेंगी. देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं. यहां से सीएम सुक्खू की पत्नी विधायक हैं. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार होशियार सिंह को उपचुनाव में हराकर जीत हासिल की थी. वहीं, हाल ही में हुए पंचायती राज चुनावों में भी कांग्रेस को देहरा में कुछ खास सफलता नहीं मिली थी. जिला परिषद की सभी सीटों पर देहरा में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. इसके साथ ही बीडीसी चुनावों में भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों का दबदबा रहा था. इसके बाद कांग्रेस ने रणनीति बदली थी. हाल ही में सीएम सुक्खू भी यहां सक्रिय नजर आए हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले ही देहरा का दौरा भी किया है.

वहीं, बीजेपी के लिए भी यहां गुटबाजी से पेरशान हैं. यहां धवाला और होशियार सिंह के बीच वर्चस्व की जंग है. ध्वाला बीजेपी के पुराने सिपाही हैं, जबकि होशियार सिंह दो बार निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं. इसके बाद इस्तीफा देकर बीजेपी से चुनाव लड़कर उपचुनाव में मैदान पर उतरे लेकिन सीएम सुक्खू की पत्नी से चुनाव हार गए. अब बीजेपी के सामने सबसे मुश्किल ध्वाला और होशियार गुट को एक करना है, लेकिन विधायक ऐच्छिक निधि में गड़बड़ी के आरोप से घिरे होशियार सिंह इन दिनों सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: BDC चुनाव में भाजपा के ही प्रत्याशी आमने-सामने, कांग्रेस मैदान से बाहर, जानें कौन बने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष?

TAGGED:

DEHRA HIMACHAL BJP MEETING
BJP STATE GS SIDDHARTHAN
DEHRA ASSEMBLY CONSTITUENCY
BJP DEHRA
DEHRA HIMACHAL BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.