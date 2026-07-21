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पूर्व एमएलए पर विजिलेंस ने दर्ज की FIR, विधायक निधि में कर दिया 'खेल', अब करेंगे जांच का सामना

पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ विजिलेंस ने आईपीसी FIR दर्ज की है. कथित तौर पर उनके खिलाफ विधायक निधि में फर्जीवाड़े का आरोप है

पूर्व विधायक होशियार सिंह
पूर्व विधायक होशियार सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 1:11 PM IST

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शिमला: हिमाचल में भ्रष्टाचार का एक बड़ा अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक पूर्व एमएलए पर कथित तौर पर विधायक निधि हड़पने के आरोप लगे हैं. राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (विजिलेंस) ने देहरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ विधायक निधि के कथित दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज की है.

ये कार्रवाई पूर्व विधायक की ही एक कंपनी के कर्मचारियों की शिकायत और शुरुआती जांच के बाद की गई है. इस मामले में विजिलेंस थाना धर्मशाला में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 और 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

कर्मचारियों के खाते में डलवाया विधायक निधि का पैसा

विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वर्ष 2023 और 2024 के दौरान 'विधायक ऐच्छिक निधि' के तहत विधायक की ही कंपनी के कर्मचारियों के नाम पर आर्थिक सहायता मंजूर की गई थी. जांच के दौरान इन कर्मचारियों से पूछताछ की गई. इनका कथित तौर पर कहना है कि उन्होंने इस तरह की किसी भी सहायता के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था.

कैश के जरिए पूर्व विधायक के पास पहुंचता था पैसा

जांच के दौरान इन लाभार्थियों ने यह भी कथित रूप से कहा कि सहायता राशि उनके बैंक खातों में आने के बाद नकद निकालकर पूर्व विधायक के निर्देशानुसार उन्हें सौंप दी गई थी, यानी जिन लोगों के नाम पर सरकारी बजट जारी हुआ, उन्हें इसका वास्तविक लाभ नहीं मिला. अब इन्हीं कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर ये मामला दर्ज हुआ है. विजिलेंस ने कुछ कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए हैं.

विजिलेंस के मुताबिक जांच के दौरान बैंक दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिक तौर पर ये सामने आया है कि सरकारी धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के विपरीत किया गया. लाभार्थियों के नाम पर स्वीकृत राशि का वास्तविक लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ.

कौन हैं होशियार सिंह

होशियार सिंह ने देहरा विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी 2017 और 2022 में लगातार दो बार चुनाव जीतकर इतिहास रचा था. 2017 में उन्होंने देहरा से बीजेपी के रविंद्र रवि, कांग्रेस की विप्लव ठाकुर और 2022 में बीजेपी के रमेश धवाला जैसे बड़े चेहरों को हराया था. 2024 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी की टिकट पर उप चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने यहां से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया था. उपचुनाव में होशियार सिंह को करारी हार मिली थी. होशियार सिंह की फैक्ट्रियों के मालिक भी हैं और बतौर नेता एक स्थापित व्यवसायी भी हैं.

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