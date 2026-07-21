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पूर्व एमएलए पर विजिलेंस ने दर्ज की FIR, विधायक निधि में कर दिया 'खेल', अब करेंगे जांच का सामना

पूर्व विधायक होशियार सिंह ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में भ्रष्टाचार का एक बड़ा अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक पूर्व एमएलए पर कथित तौर पर विधायक निधि हड़पने के आरोप लगे हैं. राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (विजिलेंस) ने देहरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ विधायक निधि के कथित दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज की है. ये कार्रवाई पूर्व विधायक की ही एक कंपनी के कर्मचारियों की शिकायत और शुरुआती जांच के बाद की गई है. इस मामले में विजिलेंस थाना धर्मशाला में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 और 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. कर्मचारियों के खाते में डलवाया विधायक निधि का पैसा विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वर्ष 2023 और 2024 के दौरान 'विधायक ऐच्छिक निधि' के तहत विधायक की ही कंपनी के कर्मचारियों के नाम पर आर्थिक सहायता मंजूर की गई थी. जांच के दौरान इन कर्मचारियों से पूछताछ की गई. इनका कथित तौर पर कहना है कि उन्होंने इस तरह की किसी भी सहायता के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था. कैश के जरिए पूर्व विधायक के पास पहुंचता था पैसा