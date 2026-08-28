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60 साल पुराना ट्रांसफार्मर बदलने पर हाई वोल्टेज ड्रामा, सीएम सुक्खू की पत्नी के विधानसभा क्षेत्र का मामला

देहरा की दियाल पंचायत में जमीन विवाद के बीच ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर हंगामा. विभाग करेगा विवाद की जांच.

ट्रांसफार्मर को लेकर हंगामा
ट्रांसफार्मर को लेकर हंगामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 7:32 PM IST

3 Min Read
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देहरा: दियाल पंचायत में ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद आखिरकार बिजली विभाग ने नया ट्रांसफार्मर लगा दिया है. ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद करीब 250 से 300 परिवारों की बिजली आपूर्ति ठप थी, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और स्थानीय दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

स्थानीय लोगों के अनुसार दियाल में लगा ट्रांसफार्मर करीब 60 वर्ष पुराना है. ट्रांसफार्मर लगाए जाने के बाद आसपास मकान बन गए और अब ट्रांसफार्मर तक पहुंचने का रास्ता बाधित हो गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी ट्रांसफार्मर में खराबी आती है तो बिजली विभाग को मरम्मत या नया ट्रांसफार्मर लगाने में परेशानी होती है. मंगलवार दोपहर ट्रांसफार्मर में खराबी आने के बाद करीब 300 घरों की बिजली बाधित हो गई थी. विभाग ने पहले इसे ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद नया ट्रांसफार्मर लगाने की कोशिश की गई तो मकान मालिक की आपत्ति के चलते मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया. स्थिति को देखते हुए पंचायत प्रतिनिधि, बिजली विभाग के अधिकारी, पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे.

ट्रांसफार्मर को लेकर हंगामा (ETV Bharat)

भविष्य में नियम अनुसार कार्रवाई करे प्रशासन

दियाल पंचायत की प्रधान रंजना ने बताया कि 'मैं पंचायत सदस्यों, विभागीय अधिकारियों, पुलिस और ग्रामीणों के साथ राजेश कुमार से बातचीत करने पहुंचीं. संबंधित व्यक्ति ने अपनी जमीन से ट्रांसफार्मर ले जाने का विरोध किया. इसके बाद विभाग को मशीनरी दूसरे रास्ते से ले जानी पड़ी. इस दौरान यदि संबंधित व्यक्ति की संपत्ति को कोई नुकसान हुआ होगा तो पंचायत और विभाग उसकी भरपाई करेंगे. पंचायत का प्रयास है कि गांव के लोगों को बिजली जैसी मूलभूत सुविधा के लिए परेशान न होना पड़े. यदि भविष्य में इसी तरह लोगों के लिए परेशानी खड़ी की गई तो पंचायत नियमानुसार कार्रवाई के लिए कदम उठाएगी.'

मकान मालिक को भेजा गया नोटिस

वहीं बिजली विभाग के एक्सईएन बालेश शर्मा ने बताया कि विभाग ने खराब ट्रांसफार्मर को ठीक करने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया. इसके बाद नया ट्रांसफार्मर लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन मकान मालिक ने इसका विरोध किया और वहां ट्रांसफार्मर लगाने से रोक दिया. बाद में वैकल्पिक रास्ते से मशीनरी ले जाकर नया ट्रांसफार्मर लगाया गया. ट्रांसफार्मर की जगह बदलने की समस्या करीब एक वर्ष पहले भी सामने आई थी. विभाग ने उस समय लोगों को आश्वासन दिया था कि स्थायी समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा. इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा चुका है और टेंडर भी लगाया जा चुका है. स्थायी व्यवस्था तैयार होने में अभी करीब एक से डेढ़ महीने का समय लग सकता है. ट्रांसफार्मर के रास्ते को लेकर सामने आए विवाद की भी जांच की जाएगी. विभाग यह पता लगाएगा कि संबंधित मकान ट्रांसफार्मर लगाए जाने के बाद बना था या पहले और रास्ते की वास्तविक स्थिति क्या थी. इस संबंध में संबंधित व्यक्ति को नोटिस भी दिए गए हैं. जांच के बाद तथ्यों के आधार पर मामले का उचित समाधान निकाला जाएगा.

स्थानीय दुकानदार नीलम ने भी मामले पर रोष जताते हुए कहा कि गांव में गरीब परिवारों के साथ बच्चे और बुजुर्ग रहते हैं. सभी को बिजली जैसी मूलभूत सुविधा की जरूरत है. लोग मेहनत-मजदूरी और दुकानदारी कर अपने परिवारों का पालन-पोषण करते हैं. ऐसे में किसी एक व्यक्ति की आपत्ति के कारण सैकड़ों परिवारों को परेशानी नहीं होनी चाहिए.

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