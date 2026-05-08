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देहरा में सरेआम महिला का बैग छीनने और बच्चे को उठाने का प्रयास, 2 आरोपी गिरफ्तार

महिला से बैग छीनने का प्रयास करने वाले दो गिरफ्तार ( IANS महिला से बैग छीनने का प्रयास करने वाले दो गिरफ्तार )

देहरा (कांगड़ा): हिमाचल प्रदेश के देहरा बस स्टैंड पर वीरवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो शातिर युवकों ने एक महिला का बैग छीनने और उसके बच्चे को उठाने का प्रयास किया. हालांकि, स्थानीय लोगों ने आरोपियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, लगड़ू क्षेत्र की रहने वाली एक महिला, जो वर्तमान में अपने परिवार के साथ बठिंडा (पंजाब) में रहती है, एक शादी समारोह में शामिल होने देहरा आई थी. वीरवार दोपहर करीब 4:15 बजे जब वह अपने 6 वर्षीय बेटे के साथ बस स्टैंड पर थी, तभी दो संदिग्ध युवकों ने बस से उसका बैग उठाने की कोशिश की. कथित तौर पर दोनों ने बच्चे को भी उठाने का प्रयास किया. महिला के शोर मचाने पर बस स्टैंड पर मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. भीड़ ने एक आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा, जबकि दूसरा आरोपी चकमा देकर फरार हो गया.

नाले से गिरफ्तार किया दूसरा आरोपी

लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही देहरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. फरार आरोपी की तलाश के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई. तलाशी अभियान के दौरान पता चला कि आरोपी आयुर्वेदिक अस्पताल के पास एक नाले में छिपा हुआ है. पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से नाले को चारों तरफ से घेर लिया और कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे आरोपी को भी हिरासत में ले लिया.