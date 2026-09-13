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खर्चे के पैसे मांगने पर महिला से मारपीट, BDC उपाध्यक्ष समेत तीन पर FIR

महिला ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

महिला से मारपीट के आरोप में BDC उपाध्यक्ष समेत तीन पर FIR
महिला से मारपीट के आरोप में BDC उपाध्यक्ष समेत तीन पर FIR (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 10:17 PM IST

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देहरा: कांगड़ा जिले के देहरा क्षेत्र में खर्चे के लिए पैसे मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया. बनखंडी में एक महिला ने अपने जेठ, सास और ससुर पर गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है. महिला की शिकायत के आधार पर हरिपुर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों में देहरा बीडीसी उपाध्यक्ष भी शामिल हैं.

पुलिस को दी शिकायत में बनखंडी निवासी ज्योति ने बताया कि 10 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे वह अपने पति अनुज कुमार से घर के खर्च के लिए पैसे देने को लेकर बात कर रही थी. इसी दौरान उसके ससुर ने बातचीत सुन ली. इसके बाद इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. महिला के अनुसार, कुछ समय बाद उसका जेठ और सास (बीडीसी उपाध्यक्ष) भी वहां पहुंच गए. आरोप है कि तीनों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. जब वह वहां से अपने कमरे में जाने लगी तो उसके जेठ ने उसका बाजू पकड़कर रोक लिया. इसके बाद तीनों ने उसके साथ मारपीट की.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

महिला ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और अपना मेडिकल करवाने की मांग की है. शिकायत के आधार पर हरिपुर पुलिस ने तीनों के खिलाफ BNS की धारा 126(2), 115(2), 352 और 3(5) के तहत FIR दर्ज की है. एसपी देहरा संदीप धवल ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. महिला का मेडिकल कराया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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