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खर्चे के पैसे मांगने पर महिला से मारपीट, BDC उपाध्यक्ष समेत तीन पर FIR

देहरा: कांगड़ा जिले के देहरा क्षेत्र में खर्चे के लिए पैसे मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया. बनखंडी में एक महिला ने अपने जेठ, सास और ससुर पर गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है. महिला की शिकायत के आधार पर हरिपुर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों में देहरा बीडीसी उपाध्यक्ष भी शामिल हैं.

पुलिस को दी शिकायत में बनखंडी निवासी ज्योति ने बताया कि 10 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे वह अपने पति अनुज कुमार से घर के खर्च के लिए पैसे देने को लेकर बात कर रही थी. इसी दौरान उसके ससुर ने बातचीत सुन ली. इसके बाद इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. महिला के अनुसार, कुछ समय बाद उसका जेठ और सास (बीडीसी उपाध्यक्ष) भी वहां पहुंच गए. आरोप है कि तीनों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. जब वह वहां से अपने कमरे में जाने लगी तो उसके जेठ ने उसका बाजू पकड़कर रोक लिया. इसके बाद तीनों ने उसके साथ मारपीट की.

पुलिस ने दर्ज किया मामला