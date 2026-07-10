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IIT कोटा का दीक्षांत समारोह: बिरला बोले-आने वाला समय भारत के युवाओं का, जो टेक्नोलॉजी में करेंगे दुनिया को लीड

कोटा: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) कोटा का पांचवां दीक्षांत समारोह रानपुर स्थित कैंपस में शुक्रवार को हुआ. इसमें 203 विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की गई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, कठिन मेहनत, शिक्षण व प्रशिक्षण से उपाधि मिली है. वास्तविक जीवन शुरू होगा. फैकल्टी ने भी अपना ज्ञान आपको आगे बढ़ाने को दिया है. जितना भी सीखा है, देश को देने का समय आ गया. ऐसा काम करें कि देश व दुनिया में भारत का गौरव बढ़े. प्लेसमेंट भी ट्रिपल आईटी में 95 फीसदी हुआ है, पैकेज भी अच्छे मिले हैं. पैकेज से ज्यादा देश को योगदान देने का समय है. तकनीकी, विज्ञान अंतरिक्ष ज्ञान में भारत के नौजवान अपना स्थान विश्व में बना रहे हैं.

भारत का सामर्थ्य और साख बढ़ रही: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि युवाओं के तकनीकी इनोवेशन, चिंतन व रिसर्च के चलते दुनिया में सबसे ज्यादा मांग हमारे युवाओं की है. अब भारत दुनिया में नेतृत्व कर रहा है. यहां के युवा रिसर्च व इनोवेशन के जरिए वैश्विक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं. इससे भारत का सामर्थ्य और साख बढ़ रही है. बिरला ने कहा कि कोटा में आईआईटी की मांग थी. उनमें पढ़ रहे स्टूडेंट ने देश और दुनिया में नाम किया, लेकिन ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट्स ने भी बड़े कीर्तिमान हासिल किए. यह समय तकनीकी विज्ञान व एआई का है. अभी इनोवेशन व रिसर्च के लिए संसाधनों की कमी हैं. दिल्ली में ट्रिपल आईटी कोटा के लिए बैठक की थी. यह देश के नवाचार और रिसर्च का नया केंद्र बने. इस हाई लेवल मीटिंग के परिणाम जरूर आएंगे. कोटा ट्रिपल आईटी की कैंपस की पहले क्षमता 1100 से बढ़कर 5000 की जाएगी और बाद में 25000 तक ले जाया जाएगा.

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नए विषय में कोर्स की जरूरत: बिरला ने कहा कि टेक्नोलॉजी काफी जल्दी बदल रही है. हमें बदलाव के साथ चलना पड़ेगा. दुनिया के कई देशों के सामने युवा जनसंख्या नहीं होने की चुनौती है. इनमें जापान, दक्षिण कोरिया, रूस व कनाडा शामिल हैं. वहां केवल लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है. आने वाले समय में आज व भविष्य की जरूरत के अनुसार कोर्स शुरू किया जा सकता है. इनमें साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी व क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल है. दुनिया की सेमीकंडक्टर कंपनियां पहली बार अमेरिका व यूरोप से बाहर आ रही है. अब ये भारत आने को तैयार हैं.

ट्रिपल आईटी फैकल्टी व कोऑर्डिनेटर के साथ अतिथि (ETV Bharat Kota)

प्लेसमेंट प्रतिशत 95.23%: कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ट्रिपल आईटी कोटा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष व रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट ने कहा, दीक्षांत समारोह प्रत्येक छात्र के जीवन में निर्णायक होता है. हर स्टूडेंट के लिए पेरेंट्स और टीचर्स की इस शिक्षक की यात्रा में योगदान रहता है. उन सबके लिए यह सेटिस्फेक्शन का टाइम है.ट्रिपल आईटी कोटा प्लेसमेंट में रिकॉर्ड बना रहा है. इस साल प्लेसमेंट प्रतिशत 95.23% है.