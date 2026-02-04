ETV Bharat / state

CM नीतीश ने किया ऐलान- 213 प्रखंडों में बनेंगे डिग्री कॉलेज, इसी साल जुलाई से होगी पढ़ाई

अब बिहार के बच्चों को डिग्री प्राप्त करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा. हर प्रखंड में कॉलेज खुल रहे हैं. पढ़ें खबर

NITISH KUMAR
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 4, 2026 at 7:29 PM IST

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय तीन के तहत बड़ी घोषणा की है. बिहार के 534 प्रखंड में अभी 213 प्रखंडों में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है. मुख्यमंत्री ने 26 जुलाई से इसी साल सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज शुरू करने का निर्देश दिया है. सीएम ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री ने दी है.

सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज : सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सात निश्चय-3 के चौथे निश्चय 'उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य' के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है. ताकि छात्रों विशेषकर लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो.

''अभी भी राज्य के सभी 534 प्रखंडों में से 213 प्रखण्डों में कोई भी अंगीभूत या संबद्ध डिग्री कॉलेज नहीं हैं. इस क्रम में हमलोगों ने प्रथम चरण में ऐसे सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने तथा जुलाई 2026 तक पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दिया है.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

पुराने संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होंगे विकसित : राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है. इसके तहत कुल 55 शिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है. इन प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्रवाई की जा रही है. इन संस्थानों के पुराने अनुभवी शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं से विमर्श एवं उनका सुझाव प्राप्त कर आगे की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है.

''राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना से उच्च शिक्षा ग्रहण में लड़कियों को काफी सुविधा मिलेगी. साथ ही प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित किए जाने से युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा पाने में सहूलियत मिलेगी तथा इन संस्थानों का गौरव भी पुनर्स्थापित होगा. इससे राज्य के चहुंमुखी विकास में काफी सहयोग मिलेगा.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

महिला सशक्तिकरण पर जोर : दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी घोषणाएं को अब सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं. महिला सशक्तिकरण पर सबसे अधिक जोर दे रहे हैं. सरकार का मानना है कि डिग्री कॉलेज खुलने से महिलाओं का हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट बढ़ेगा.

