पपरवाटांड दलित बस्ती की टंकी से मिलने लगा पानी, घरों की दहलीज तक पहुंची पाइपलाइन
गिरिडीह में दलित बस्ती में पानी की समस्या का समाधान निकाला गया है. ईटीवी भारत ने लोगों की समस्या को प्रमुखता से बताया था.
Published : April 2, 2026 at 6:16 PM IST
गिरिडीह: पपरवाटांड की दलित बस्ती में पानी की गंभीर समस्या का समाधान हो गया है. जहां के लोग सीसीएल के बंद पड़े अंडरग्राउंड माइंस की गैलरी के अंदर जाकर पानी लाने को मजबूर थे, वहां अब नल से घर-घर पानी पहुंचने लगा है. ईटीवी भारत ने यहां के लोगों की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था.
यहां बंद पड़े जलमीनार में नया मोटर लगाया गया है. इसके साथ ही बस्ती के कई स्थानों पर टोटियां (नल) लगाकर नियमित पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है. स्थानीय लोगों ने इस राहत के लिए ईटीवी भारत की टीम को विशेष धन्यवाद दिया है.
लंबे समय से चली आ रही थी समस्या
पपरवाटांड के वार्ड सदस्य पूनम देवी और झामुमो नेता जगत पासवान ने बताया कि यहां पानी की समस्या बेहद गंभीर थी. कई बार आंदोलन किए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. आखिरकार जब मामले की जानकारी ईटीवी भारत के संवाददाता को दी गई, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर खबर प्रकाशित की. खबर सामने आने के बाद संबंधित विभाग तुरंत सक्रिय हो गया.
उन्होंने कहा, “ईटीवी की रिपोर्ट के बाद बंद जल मीनार को दुरुस्त किया गया. मोटर लगवाई गई और पाइपलाइन बिछाकर पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई. अब कई दिनों से नल के जरिए लोगों के घरों तक साफ पानी पहुंच रहा है.”
मुखिया बोले- जन मुद्दों की खबर का असर होता है
महेशलुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव ने बताया कि बस्ती के लोग लंबे समय से पानी की कमी से परेशान थे. इसकी सूचना पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को कई बार दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने और उनके निरंतर प्रयासों के कारण अब समस्या का समाधान हो गया है.
मुखिया शिवनाथ साव ने कहा, “जन मुद्दों पर खबर प्रकाशित होने से विभाग पर दबाव बनता है और काम तेजी से होता है. ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट का भी सकारात्मक असर पड़ा है. हमारा प्रयास रहेगा कि आगे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.”
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
बस्ती के निवासियों ने राहत जताते हुए कहा कि अब महिलाओं और बच्चों को खदान की गैलरी के अंदर जान जोखिम में डालकर पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे ईटीवी भारत का शुक्रिया अदा करते हुए बोले कि मीडिया की सक्रिय भूमिका से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है.
यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि ईटीवी भारत जनसरोकार की खबरें उठाता रहता है जिससे न सिर्फ जागरूकता फैलाती हैं, बल्कि प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के लिए मजबूर होता है.
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