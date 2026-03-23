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कोरोना में मरीजों के इलाज के लिए हुआ था इस अस्पताल का निर्माण, आज तक नहीं हो पाया है उपयोग

लोहरदगा में बंद पड़ा प्री फैब्रिकेटेड फील्ड हॉस्पिटल अब मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा. इसके लिए प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं.

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प्री फैब्रिकेटेड फील्ड हॉस्पिटल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 2:56 PM IST

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Updated : March 23, 2026 at 3:29 PM IST

3 Min Read
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लोहरदगा: कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा था. मरीज को इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिल पा रहा था. ऐसे समय में लोहरदगा के साथ-साथ कुछ अन्य जिलों में भी एक खास तरीके के अस्पताल के निर्माण की पहल शुरू हुई थी. लाखों रुपए निर्माण के नाम पर खर्च किए गए, पर आज तक इसका उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पाया है. अब जिला प्रशासन ने कुछ ऐसा करने का फैसला लिया है, जिससे इस अस्पताल का उपयोग किया जा सकेगा.

कई जिलों में निर्माण को लेकर हुई थी पहल

दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक खास तरीके के अस्पताल के निर्माण की पहल शुरू की गई थी. इसका निर्माण रांची, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, लोहरदगा और हजारीबाग जिला में किया जाना था.

जानकारी देते सामाजिक कार्यकर्ता और डीसी (ETV BHARAT)

लोहरदगा में इसका निर्माण कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया, लेकिन आज तक इसका उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पाया है. इस खास अस्पताल का नाम था प्री फैब्रिकेटेड फील्ड हॉस्पिटल. ऐसे अस्पताल को काफी कम समय में कहीं भी आसानी से तैयार किया जा सकता था. जिसका मकसद था त्वरित रूप से अस्पताल भवन का निर्माण कर संसाधन विकसित हो और मरीजों को इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करना. कई साल गुजर गए, अस्पताल भवन बनकर तैयार है. सामान भी भरा पड़ा है, लेकिन आज तक इसका उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पाया है.

प्री फैब्रिकेटेड फील्ड हॉस्पिटल में जल्द शुरू होगा इलाज

इसका निर्माण क्रिटिकल केयर ब्लॉक के ठीक बगल में किया गया था. यह निर्माण लोहरदगा जिला के सदर प्रखंड के नदिया गांव में किया गया है. अब जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है कि लोहरदगा सदर अस्पताल को फिलहाल सीसीबी में शिफ्ट किया जाएगा. साथ ही इस प्री फैब्रिकेटेड फील्ड हॉस्पिटल का भवन का भी इस्तेमाल होगा. इसके लिए पहल भी शुरू कर दी गई है.

स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि अस्पताल भवन का उपयोग सुनिश्चित हो सके. जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके. डीसी ने इस मामले में जल्द ही आवश्यक कदम उठाने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि वे अस्पताल भवन का निरीक्षण कर चुके हैं. तमाम बिंदुओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं.

बता दें कि लोहरदगा में निर्मित प्री फैब्रिकेटेड फील्ड हॉस्पिटल भवन और संसाधन का उपयोग अब किया जाएगा. लंबे समय से यह बेकार पड़ा हुआ था. लेकिन अब जिला प्रशासन ने इसके उपयोग को लेकर आवश्यक कदम उठाने की बात कही है. जिसके बाद मरीज को एक बेहतर अस्पताल इलाज के लिए मिल सकेगा.

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Last Updated : March 23, 2026 at 3:29 PM IST

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