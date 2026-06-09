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बेरोजगारों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर ठगी ( Etv Bharat )

कोरिया : नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रकम ऐंठने वाले आरोपी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम आंजोखुर्द निवासी किशन तिवारी को अरेस्ट किया है. आरोपी पर सरकारी एवं निजी संस्थानों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से पैसे लेने का आरोप है.

कब हुई थी शिकायत ?

आंजोखुर्द निवासी नंदलाल सिंह ने थाना पटना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि किशन तिवारी ने नगर पंचायत पटना में नौकरी लगवाने के नाम पर उससे धोखाधड़ी करते हुए 2 लाख रुपए लिए हैं. शिकायत के आधार पर थाना पटना में अपराध क्रमांक 58/2026 के तहत धारा 318(4), 336(3), 338 एवं 238 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.





बेरोजगार युवकों को बनाता था शिकार

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं और अन्य लोगों को सरकारी एवं निजी संस्थानों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे रकम वसूलता था. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पटना पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी थी.