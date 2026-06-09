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बेरोजगारों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कोरिया जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल दाखिल किया है.

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बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर ठगी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 7:22 PM IST

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कोरिया : नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रकम ऐंठने वाले आरोपी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम आंजोखुर्द निवासी किशन तिवारी को अरेस्ट किया है. आरोपी पर सरकारी एवं निजी संस्थानों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से पैसे लेने का आरोप है.

कब हुई थी शिकायत ?

आंजोखुर्द निवासी नंदलाल सिंह ने थाना पटना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि किशन तिवारी ने नगर पंचायत पटना में नौकरी लगवाने के नाम पर उससे धोखाधड़ी करते हुए 2 लाख रुपए लिए हैं. शिकायत के आधार पर थाना पटना में अपराध क्रमांक 58/2026 के तहत धारा 318(4), 336(3), 338 एवं 238 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

बेरोजगार युवकों को बनाता था शिकार

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं और अन्य लोगों को सरकारी एवं निजी संस्थानों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे रकम वसूलता था. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पटना पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी थी.

तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी किशन तिवारी पिता जय कुमार तिवारी उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम आंजोखुर्द, थाना पटना को 9 जून 2026 को गिरफ्तार कर लिया- प्रमोद पांडेय,उप निरीक्षक


पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. साथ ही उसके द्वारा किए गए अन्य संभावित धोखाधड़ी के मामलों की भी जांच की जा रही है. थाना पटना पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले व्यक्तियों से सतर्क रहें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें.

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