DM मैसेज भेजकर मांग रहे पैसे, प्रशासन का सख्त निर्देश बिल्कुल ना दें

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के नाम पर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं.इसकी जानकारी लगते ही प्रशासन के कान खड़े हो गए.

DANTEWADA COLLECTOR
दंतेवाड़ा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 9:25 AM IST

3 Min Read
दंतेवाड़ा: जिला कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के नाम का दुरुपयोग कर फर्जी नंबर से लोगों को मैसेज करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है. लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है.

मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ध्रुव ने स्पष्ट किया है कि जिस नंबर से संदेश भेजे जा रहे हैं, वह उनका आधिकारिक या व्यक्तिगत नंबर नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी संदेश या कॉल पर भरोसा न करें और सतर्कता बरतें.

कलेक्टर के नाम से फ्रॉड की कोशिश

जानकारी के अनुसार, हाल ही में कुछ लोगों को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से वॉट्सएप मैसेज मिला. उस नंबर पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव का नाम लिखा था. संदेश भेजने वाला व्यक्ति खुद को कलेक्टर से जुड़ा बताकर लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था. जब यह जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंची तो मामले की जांच की गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि यह पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक प्रयास है.

प्रशासन कड़ी कार्रवाई की तैयारी में

कलेक्टर ने कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके नाम और पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से इस प्रकार के किसी भी संदेश या संपर्क की कोई पहल नहीं की गई है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को इस तरह का कोई संदेश या कॉल आता है तो उसे तुरंत नजरअंदाज करें और उसकी जानकारी प्रशासन को दें. प्रशासन का प्रयास है कि ऐसे मामलों को समय रहते रोका जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

सोशल मीडिया और मोबाइल यूजर रहे सावधान

कलेक्टर ने कहा कि सोशल मीडिया और मोबाइल के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहना बेहद जरूरी है. आज के समय में कई शातिर लोग सरकारी अधिकारियों, संस्थाओं या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को झांसे में लेने का प्रयास करते हैं. ऐसे मामलों में थोड़ी सी लापरवाही भी लोगों को आर्थिक या अन्य प्रकार की हानि पहुंचा सकती है.

कलेक्टर ने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे अपने परिचितों, परिवारजनों और आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के फर्जी संदेशों के झांसे में न आए. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार लोग सरकारी अधिकारियों के नाम से आए संदेशों को सही मान लेते हैं, जिसका फायदा उठाकर ठग लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं.

कलेक्टर ने ये भी कहा किकिसी भी अनजान नंबर से आए संदेश, कॉल या लिंक पर बिना पुष्टि किए भरोसा न करें. यदि कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी बनकर संपर्क करता है तो उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य करें. जागरूकता और सतर्कता ही साइबर फ्रॉड से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है.

DANTEWADA COLLECTOR
DEFRAUD ATTEMPT DANTEWADA
दंतेवाड़ा कलेक्टर ठगी
FRAUD IN DANTEWADA
DANTEWADA

