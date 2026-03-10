ETV Bharat / state

उद्योगपतियों के लिए जंगल की हो रही अंधाधुन कटाई, जंगल को खत्म करने की ये साजिश: कांग्रेस

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा, वन मंत्री हमारे सवालों का सदन में जवाब नहीं दे पाए.

BUDGET SESSION OF ASSEMBLY
जंगल को खत्म करने की ये साजिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 10, 2026 at 2:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान आज भी पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच जोरदार बहस हुई. सदन में एक बार फिर विपक्ष ने छत्तीसगढ़ में काटे जा रहे पेड़ों को लेकर चिंता जताई. भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखकर जंगल काटे जा रहे हैं. उद्योगों के नाम पर पेड़ों की बली ली जा रही है. कांग्रेस विधायक के आरोपों पर वन मंत्री ने कहा कि विपक्ष के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं.

सदन में कांग्रेस विधायक ने वन मंत्री को कई मुद्दों पर घेरा

देवेंद्र यादव ने कहा, माननीय वन मंत्री केदार कश्यप जी से मैंने साफ सवाल किया था. मैंने वन मंत्री जी से कहा था कि वो मेरे सवाल का जवाब सदन के पटल पर दें.मेरा सवाल था कि पिछले कुछ सालों में कितनी जगहों पर खदानों के लिए या अन्य कामों के लिए पेड़ काटने की अनुमति ली गई. जो विभाग की ओर से जानकारी दी गई उससे साफ पता चलता है कि वानांचल और वन भूमि को खत्म करने की साजिश की जा रही है. जो दस्तावेज मंत्री जी के विभाग की ओर से दिया जा रहा है वो बरगलाने वाला है. वो कहते हैं कि लगभग 2 लाख पेड़ काटने की अनुमति दी गई.जबकि नियम ये कहता है कि जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने पेड़ लगाने हैं. लेकिन इसकी कोई जानकारी हमें या सदन को उपलब्ध नहीं कराई गई. जंगल को बढ़ाने पर कोई जानकारी संबंधित विभाग और मंत्री जी के पास नहीं है.

जंगल को खत्म करने की ये साजिश (ETV Bharat)

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का आरोप

होली की छुट्टियों के बाद बजट सत्र का आज दूसरा दिन है. पहले दिन की तरह आज भी सदन में विपक्ष ने अपने तीखे तेवर दिखाए. विपक्ष की ओर से महिला विधायकों ने भी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला. विपक्ष लगातार ये आरोप भी लगा रहा है कि सत्ता पक्ष के मंत्री उनके सवालों का बराबर जवाब नहीं दे रहे हैं.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पर होगी चर्चा, लोक स्वास्थ्य से लेकर अनुदान मांगों पर होगी बहस

सहकारी बैंक जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सदन में हंगामा, कांग्रेस का आरोप-निजी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार नहीं हटा रही कब्जा

छत्तीसगढ़ विधानसभा में परिवहन विभाग घिरा, भूपेश बोले- मंत्री का विभाग पर कंट्रोल नहीं, विपक्ष का वॉकआउट

TAGGED:

DEVENDRA YADAV
BUDGET SESSION QUESTION HOUR
CHHATTISGARH ASSEMBLY SESSION
वन मंत्री केदार कश्यप
BUDGET SESSION OF ASSEMBLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.