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धमतरी में जंगल कटाई का खुलासा, फॉरेस्ट कोर एरिया में कब्जे की साजिश नाकाम

जानकारी मुताबिक, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन के 15 जुलाई 2026 को क्षेत्रीय इलाके का दौरा किया था. दौरे के दौरान सीतानदी अभयारण्य के रिसगांव परिक्षेत्र अंतर्गत सहायक वृत्त फरसगांव के गाताबाहरा परिसर स्थित आरक्षित वन कक्ष क्रमांक-158 में बड़े पैमाने पर वन अतिक्रमण का मामला सामने आया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आरक्षित वनभूमि में खड़े साल, बीजा एवं अन्य प्रजातियों के कई पेड़ों की गर्डलिंग (बधियाकरण) कर उन्हें सूखाने का प्रयास किया गया था. इसके साथ ही वनभूमि पर हल चलाकर मक्का की फसल की बुवाई भी कर दी गई थी.

धमतरी: उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व (USTR) के रिसगांव परिक्षेत्र के कोर एरिया में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया पर अवैध अतिक्रमण की बड़ी कोशिश को वन विभाग ने नाकाम कर दिया. वन विभाग ने इस केस में 7 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल धमतरी भेज दिया गया है. आरोप है कि सभी ने मिलकर कोर एरिया के घने जंगल में बड़ी संख्या में इमारती पेड़ों को नुकसान पहुंचाकर वनभूमि पर कब्जा करने और खेती करने का प्रयास किया.

टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, अवैध कटाई या वन्यजीवों के आवास को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. संरक्षित वन क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी: वरुण जैन, उप निदेशक (USTR)

ग्राम गाताबाहरा के 7 ग्रामीण गिरफ्तार

वन विभाग की जांच में ये खुलासा हुआ है कि ग्राम गाताबाहरा के 7 लोगों ने मिलकर आरक्षित वनभूमि के करीब 4.129 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा कर खेती की तैयारी की थी. आरोपियों ने कुल 132 इमारती साल, बीजा एवं अन्य प्रजातियों के गीले वृक्षों की टंगिया से गर्डलिंग कर उन्हें नष्ट करने की कोशिश की. वन अधिकारियों के अनुसार गर्डलिंग करने से पेड़ धीरे-धीरे सूख जाते हैं, जिसके बाद भूमि को खेती योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है.

मामले में समारू, चमरू, मयाराम, सिंगली, श्रवण, डोमार, राजेंद्र, राजू और सरजू समेत संबंधित आरोपियों की भूमिका की जांच की गई. वन विभाग ने इसे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाने, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने तथा आरक्षित वनभूमि पर अवैध अतिक्रमण का गंभीर मामला मानते हुए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है.

वन अपराध प्रकरण क्रमांक 26/627 दर्ज कर सभी आरोपियों को 20 जुलाई 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नगरी के न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय ने सभी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल धमतरी भेजने के आदेश दिए.



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