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आगरा के निजी अस्पताल खस्ताहाल, ICU में डॉक्टर नहीं, स्टाफ के हवाले इलाज

आगरा : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आंख मूंदकर अस्पतालों का पंजीकरण किया. यह हकीकत स्वास्थ्य विभाग की टीम की जांच में सामने आई है. ​स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने आगरा में पंजीकृत 496 अस्पतालों में से महज 140 अस्पतालों की निरीक्षण किया. जिसमें 60 प्रतिशत अस्पताल मानकों में फेल मिले हैं. इतना ही नहीं, 40 अस्पतालों में कांच की केबिन, हरा पर्दा, चलताऊ वेंटिलेटर और आईसीयू तैयार तो मिला. मगर, उनमें चिकित्सक नहीं था.

स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण से अस्पताल संचालकों में खलबली मच गई है. निरीक्षण में तीन अस्पतालों में आईसीयू की अनुमति भी नहीं थी. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अब ऐसे 85 अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी किए हैं.

1251 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 2025-30 के लिए आगरा के 1251 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत हैं. जिसमें 496 अस्पताल, 150 पैथोलॉजी लैब डायग्नोस्टिक सेंटर और 605 क्लीनिक हैं. आगरा में लगातार फर्जी अस्पताल के साथ ही उपचार के दौरान तमाम अस्पताल के आईसीयू में मरीजों की मौत और इलाज में लापरवाही की शिकायतें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मिली.

जांच के लिए बनाई गईं 15 टीमें : आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने जिले के अस्पतालों की जांच के लिए बीते दिनों 15 टीमें बनाईं. जो अभी पंजीकृत अस्पतालों की जांच कर रही हैं. टीम ने 496 अस्पतालों में से अभी महज 140 अस्पतालों का निरीक्षण किया है. 40 अस्पतालों में संचालित आईसीयू में तमाम कमियां मिलीं. आईसीयू में वेंटिलेटर खराब मिला. बाइपैप मशीन और सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम नहीं था. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आईसीयू में मरीज भी भर्ती मिले. मगर, आईसीयू एक्सपर्ट नहीं था.

बिना परमिशन चला रहे थे आईसीयू : अस्पताल का स्टाफ ही आईसीयू में इलाज करता मिला. तीन अस्पताल में आईसीयू में मरीज भी भर्ती मिले. मगर, अस्पताल को आईसीयू संचालित करने की अनुमति तक नहीं थी. जांच में 12 अस्पतालों में स्वीकृति से अधिक बेड मिले. जिस पर टीम ने सख्ती दिखाई तो तत्काल अतिरिक्त बेड हटाए गए. इसके साथ ही निरीक्षण में डॉक्टर्स के नाम, सेवा शुल्क का बोर्ड भी नहीं मिला है. मेडिकल वेस्ट के निस्तारण तक की व्यवस्था नहीं थी.