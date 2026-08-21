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आगरा के निजी अस्पताल खस्ताहाल, ICU में डॉक्टर नहीं, स्टाफ के हवाले इलाज

40 अस्पतालों में कांच की केबिन, हरा पर्दा, चलताऊ वेंटिलेटर और आईसीयू तैयार तो मिला. मगर, उनमें चिकित्सक नहीं था.

आगरा के कई अस्पतालों में मिलीं कमियां.
आगरा के कई अस्पतालों में मिलीं कमियां. (Photo Credit; Health Department Agra)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 4:28 PM IST

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Updated : August 21, 2026 at 4:39 PM IST

4 Min Read
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आगरा : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आंख मूंदकर अस्पतालों का पंजीकरण किया. यह हकीकत स्वास्थ्य विभाग की टीम की जांच में सामने आई है. ​स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने आगरा में पंजीकृत 496 अस्पतालों में से महज 140 अस्पतालों की निरीक्षण किया. जिसमें 60 प्रतिशत अस्पताल मानकों में फेल मिले हैं. इतना ही नहीं, 40 अस्पतालों में कांच की केबिन, हरा पर्दा, चलताऊ वेंटिलेटर और आईसीयू तैयार तो मिला. मगर, उनमें चिकित्सक नहीं था.

स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण से अस्पताल संचालकों में खलबली मच गई है. निरीक्षण में तीन अस्पतालों में आईसीयू की अनुमति भी नहीं थी. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अब ऐसे 85 अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी किए हैं.

1251 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 2025-30 के लिए आगरा के 1251 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत हैं. जिसमें 496 अस्पताल, 150 पैथोलॉजी लैब डायग्नोस्टिक सेंटर और 605 क्लीनिक हैं. आगरा में लगातार फर्जी अस्पताल के साथ ही उपचार के दौरान तमाम अस्पताल के आईसीयू में मरीजों की मौत और इलाज में लापरवाही की शिकायतें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मिली.

जांच के लिए बनाई गईं 15 टीमें : आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने जिले के अस्पतालों की जांच के लिए बीते दिनों 15 टीमें बनाईं. जो अभी पंजीकृत अस्पतालों की जांच कर रही हैं. टीम ने 496 अस्पतालों में से अभी महज 140 अस्पतालों का निरीक्षण किया है. 40 अस्पतालों में संचालित आईसीयू में तमाम कमियां मिलीं. आईसीयू में वेंटिलेटर खराब मिला. बाइपैप मशीन और सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम नहीं था. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आईसीयू में मरीज भी भर्ती मिले. मगर, आईसीयू एक्सपर्ट नहीं था.

बिना परमिशन चला रहे थे आईसीयू : अस्पताल का स्टाफ ही आईसीयू में इलाज करता मिला. तीन अस्पताल में आईसीयू में मरीज भी भर्ती मिले. मगर, अस्पताल को आईसीयू संचालित करने की अनुमति तक नहीं थी. जांच में 12 अस्पतालों में स्वीकृति से अधिक बेड मिले. जिस पर टीम ने सख्ती दिखाई तो तत्काल अतिरिक्त बेड हटाए गए. इसके साथ ही निरीक्षण में डॉक्टर्स के नाम, सेवा शुल्क का बोर्ड भी नहीं मिला है. मेडिकल वेस्ट के निस्तारण तक की व्यवस्था नहीं थी.

15 दिन में खामियां दूर करने के निर्देश : निरीक्षण में 40 अस्पतालों के आईसीयू मानकविहीन मिले हैं. आईसीयू में सभी मानक पूरे करने के लिए 85 अस्पताल संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं. 15 दिन में आईसीयू में मिली सभी खामियां दूर करने के निर्देश दिए हैं. इसका वीडियो बनाकर संचालक को भेजना है. जिसकी जांच कराई जाएगी. यदि तय समय में मानक पूरे नहीं किए गए तो अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.

नॉन मेडिको के अस्तालों में कमियां : आईएमए आगरा के प्रेसिडेंट डॉ. पंकज नगायच ने बताया कि अस्पतालों में मरीजों के हित के लिए आईसीयू में मानक जरूरी हैं. आगरा की बात करें तो आईएमए के सदस्यों के अधिकांश अस्पतालों में आईसीयू मानक के मुताबिक ही संचालित हैं. हमारा भी इसपर पूरा फोकस है. अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधाएं दी जाएं. आगरा के नॉन मेडिको अस्पतालों के आईसीयू में खामियां मिली हैं.

आईसीयू संचालन के मानक

  • 100-150 वर्ग फीट स्थान प्रत्येक बेड के लिए हो.
  • आईसीयू एक्सपर्ट एमडी और करीब दो साल का अनुभव.
  • आठ-आठ घंटे शिफ्ट के आधार पर तीन चिकित्सक हों.
  • अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे की सुविधा हो.
  • दो-तीन बेड पर प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हों.
  • 50-60 फीसदी बेड पर आधुनिक वेंटिलेटर होने चाहिए.
  • सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम समेत अन्य सुविधाएं होनी चाहिए.

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Last Updated : August 21, 2026 at 4:39 PM IST

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