ETV Bharat / state

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम धामी को भेजी चिट्टी, पूर्व सैनिकों से जुड़ा है मामला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूर्व में चम्पावत में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक स्थापित किए जाने का अनुरोध किया गया था.

Etv Bharat
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी (फाइल फोटो) (फोटो सोर्स- @pushkardhami)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 3, 2026 at 6:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड के चंपावत जिले में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर चम्पावत में ईसीएचएस (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) पॉलीक्लिनिक स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर उचित विचार किए जाने की जानकारी दी है.

इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूर्व में चम्पावत में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक स्थापित किए जाने का अनुरोध किया गया था. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के केंद्रीय संगठन को चम्पावत उत्तराखंड में भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'टाइप डी' पॉलीक्लिनिक की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. इस प्रस्ताव पर उचित विचार किया जाएगा.

पूर्व सैनिकों को स्थानीय स्तर पर मिले सकेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा: चम्पावत सहित सीमांत क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवार निवास करते हैं. ऐसे में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की स्थापना होने पर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों की ओर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी. प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय की ओर से सकारात्मक रुख सामने आने से क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद जगी है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत के पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह विषय केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखा था. रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पर उचित विचार किए जाने का आश्वासन मिलने से अब चम्पावत में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की स्थापना की दिशा में आगे की कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है.

पढ़ें---

TAGGED:

RAJNATH SINGH
PUSHKAR SINGH DHAMI
UTTARAKHAND
पॉलीक्लिनिक
CHAMPAWAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.