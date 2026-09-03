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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम धामी को भेजी चिट्टी, पूर्व सैनिकों से जुड़ा है मामला

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी (फाइल फोटो) ( फोटो सोर्स- @pushkardhami )