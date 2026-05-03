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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दो दिवसीय प्रयागराज दौरा आज, नॉर्थ टेक सिम्पोजियम का करेंगे उद्घाटन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रयागराज : केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी रविवार को प्रयागराज आएंगे, जहां वह शाम को अरैल में भारतीय सेना की ओर से आयोजित कल्चरल इवेंट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. उसके बाद चार मई को न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम का उद्घाटन करेंगे. उसके बाद दोपहर में वापस दिल्ली लौट जाएंगे.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर अरैल घाट पर कड़ा सुरक्षा पहरा लगाया गया है. यहां पुलिस के साथ ही मिलिट्री के जवान भी तैनात किए गए हैं. अरैल घाट को नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है. यह प्रतिबंध दो मई की शाम पांच बजे से शुरू हो गया है और रविवार रात 12 बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान अगर कोई ड्रोन उड़ाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य मंत्री (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) जीतेंद्र सिंह भी शामिल होंगे, जो की न्यू कैंट स्थित कोबरा ऑडिटोरियम के पास आयोजित होगा. कार्यक्रम का समय हर दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रखा गया है. इसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत से जुड़े लोग मौजूद रहेंगे.

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