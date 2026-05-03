रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दो दिवसीय प्रयागराज दौरा आज, नॉर्थ टेक सिम्पोजियम का करेंगे उद्घाटन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
रक्षा मंत्री भारतीय सेना की ओर से आयोजित कल्चरल इवेंट में होंगे शामिल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 10:35 AM IST
प्रयागराज : केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी रविवार को प्रयागराज आएंगे, जहां वह शाम को अरैल में भारतीय सेना की ओर से आयोजित कल्चरल इवेंट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. उसके बाद चार मई को न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम का उद्घाटन करेंगे. उसके बाद दोपहर में वापस दिल्ली लौट जाएंगे.
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगमन को लेकर अरैल घाट पर कड़ा सुरक्षा पहरा लगाया गया है. यहां पुलिस के साथ ही मिलिट्री के जवान भी तैनात किए गए हैं. अरैल घाट को नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है. यह प्रतिबंध दो मई की शाम पांच बजे से शुरू हो गया है और रविवार रात 12 बजे तक लागू रहेगा. इस दौरान अगर कोई ड्रोन उड़ाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य मंत्री (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) जीतेंद्र सिंह भी शामिल होंगे, जो की न्यू कैंट स्थित कोबरा ऑडिटोरियम के पास आयोजित होगा. कार्यक्रम का समय हर दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रखा गया है. इसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और उद्योग जगत से जुड़े लोग मौजूद रहेंगे.
आधुनिक रक्षा उपकरणों का होगा प्रदर्शन
सिम्पोजियम में सेना में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा. कई उपकरणों का लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा, ताकि लोग समझ सकें कि ये तकनीकें कैसे काम करती हैं. इसी तरह ड्रोन, ऑल-टेरेन वाहन, सर्विलांस सिस्टम और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी तकनीकों को खास तौर पर दिखाया जाएगा.
स्वदेशी तकनीकों पर रहेगा जोर
इस आयोजन का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों, स्टार्टअप्स, शिक्षण संस्थानों और सेना को एक मंच पर लाना है. यहां रक्षा तकनीक और भविष्य की जरूरतों को लेकर चर्चा भी होगी. साथ ही रक्षा नवाचार, सैन्य निर्माण और नई तकनीकों पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे. विशेषज्ञ बताएंगे कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है.
ये भी पढ़ें- प्रयागराज : गंगा स्नान के दौरान डूबे दो छात्र, देर रात तक चला सर्च ऑपरेशन, नहीं मिला सुराग