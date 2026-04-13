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24 साल यूपी विधानसभा घूमे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बदलाव देख बोले...मान गए, जानिए

यूपी विधानसभा में हुए एक-एक बदलाव की ली जानकारी, कई व्यवस्थाएं देखकर खुश भी दिखे.

defense minister rajnath singh visits up legislative assembly after 24 years what did he see left him astonished know
यूपी विधानसभा घूमने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना. (up legislative assembly media cell.)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 8:33 AM IST

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Updated : April 13, 2026 at 8:45 AM IST

5 Min Read
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लखनऊ: केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर हैं. रविवार को राजधानी में उनके कई कार्यक्रम थे, इनमें एक था विधानसभा का दौरा. 24 वर्षों बाद रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे. उनके आगमन पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया. विधानसभा का भ्रमण करने आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां किए गए व्यापक नवाचारों, सुदृढ़ व्यवस्थाओं और आधुनिकीकरण कार्यों की सराहना की.

सबसे पहले देखी डिजिटल गैलरी: रक्षा मंत्री विधानसभा पहुंचे और सबसे पहले डिजिटल गैलरी का अवलोकन किया, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के गौरवमयी इतिहास पर आधारित एक विशेष फिल्म देखी. इस फिल्म के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा, ऐतिहासिक निर्णयों और विधायी विकास यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया है. उन्होंने इस पहल को युवा पीढ़ी के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी बताया, साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में किए गए ये नवाचार जनप्रतिनिधियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, जिससे विधायी कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी.

हेलिकॉप्टर अनुभव भी लिया: इसके बाद रक्षा मंत्री ने विधानसभा परिसर में विकसित विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया. उन्होंने हेलिकॉप्टर अनुभव, आधुनिक गलियारों और नवीन व्यवस्थाओं को देखा. उनके सुव्यवस्थित क्रियान्वयन की सराहना की. भ्रमण के दौरान उन्होंने समिति कक्ष, टंडन हाल, सुसज्जित दर्शक दीर्घा, मंडप कक्ष, गैलरी में प्रदर्शित महापुरुषों के चित्रों का अवलोकन किया. इसके साथ ही उन्होंने नवीनीकृत मीडिया कक्ष और ऐतिहासिक महत्व के भित्ति चित्रों को भी देखा. उन्होंने कहा कि इन सभी व्यवस्थाओं से विधानसभा की गरिमा और कार्यक्षमता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, साथ ही उन्होंने भव्य प्रवेश द्वार और समग्र परिसर के सुदृढ़ व आकर्षक स्वरूप की भी प्रशंसा की. इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ एक डिजिटल आत्म-चित्र भी लिया, जो इस महत्वपूर्ण अवसर की स्मृति का प्रतीक बना.

defense minister rajnath singh visits up legislative assembly after 24 years what did he see left him astonished know
यूपी विधानसभा घूमने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना. (up legislative assembly media cell.)
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यूपी विधानसभा घूमने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना. (up legislative assembly media cell.)
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यूपी विधानसभा घूमने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना. (up legislative assembly media cell.)
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यूपी विधानसभा घूमने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना. (up legislative assembly media cell.)

विशेष पुस्तक भेंट की गई: कार्यक्रम के अंत में लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन पर आधारित एक विशेष पुस्तक भेंट की गई. इस पुस्तक में प्रदेश की विधायी परंपराओं, ऐतिहासिक बहसों और महत्वपूर्ण निर्णयों का विस्तृत संकलन प्रस्तुत किया गया है. रक्षा मंत्री ने इसे अत्यंत उपयोगी बताते हुए इसकी सराहना की. रक्षा मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने परंपरा और आधुनिकता का उत्कृष्ट संतुलन स्थापित किया है. उनके प्रयासों से विधानसभा न सिर्फ तकनीकी रूप से सशक्त हुई है, बल्कि यह जनहितकारी विधायी कार्यों के लिए एक आदर्श मंच के रूप में विकसित हो रही है.

defense minister rajnath singh visits up legislative assembly after 24 years what did he see left him astonished know
यूपी विधानसभा घूमने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना. (up legislative assembly media cell.)
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यूपी विधानसभा घूमने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना. (up legislative assembly media cell.)


पुस्तक स्मृति नाद का लोकार्पण किया, साझा किए स्मरण
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को गोमतीनगर स्थित इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में लाल जी टंडन फाउंडेशन की तरफ से लालजी टंडन कृत पुस्तक स्मृति नाद का लोकार्पण किया. इस पुस्तक में लखनऊ की कला संस्कृति का तो वर्णन है ही, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई से जुड़े कई किस्से हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गईं उसका भी जिक्र है. पुस्तक के लोकार्पण अवसर पर मंच पर जूना पीठाधीश्वर हरिद्वार आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष आनन्द द्विवेदी भी उपस्थित रहे.

इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हम लखनऊ में लालजी टंडन की जयंती पर उपस्थित हुए हैं. मै उन्हें शीश नवाकर नमन करता हूं. टंडन जी इस पुस्तक के लोकार्पण और प्रकाशन के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन वे इससे पहले हमे छोड़कर चले गए. कई महानुभाव की छाप टंडन जी पर थी और टंडन जी की छाप कई लोगों पर थी. सर्व धर्म संभाव ये सिद्धांत था लालजी टंडन का, जिसका जिक्र भी इस पुस्तक स्मृति नाद में है. प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी जो भ्रांतियां फैलाई गईं उसका भी जिक्र इस पुस्तक में है.संस्कृति और सभ्यता का समावेश भी लालजी टंडन ने पुस्तक में किया है. एक नौजवान था जिसने प्लेन हाईजैक कर रखा था उसने अटल जी से बात करने की शर्त रखी थी जिसके बाद अटल जी मौके पर गए और नौजवान ने उनके पैर छूने की कोशिश की जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया. इमरजेंसी के दौरान टंडन जी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे. इस दौरान एक राज्यपाल की बेटी बीमार थी. उसे एडमिट करने के दौरान हॉस्पिटल खाली कराया जा रहा था तब लालजी टंडन ने इसका विरोध किया था. कई रोचक तथ्य इस पुस्तक में है.


मंच पर सांसद बृजलाल, संजय सेठ, महापौर सुषमा खर्कवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधायक डॉ. नीरज बोरा, योगेश शुक्ला, ओपी श्रीवास्तव, एमएलसी महेन्द्र कुमार सिंह, मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, पवन सिंह चौहान, अवनीश कुमार सिंह उपस्थित रहे.

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Last Updated : April 13, 2026 at 8:45 AM IST

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