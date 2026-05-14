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जोधपुर में भैरोसिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण, राजनाथ सिंह बोले- वो राजनीति नहीं, समाज सेवा करते थे

अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि भैरोसिंह शेखावत लोकतंत्र के जीवंत प्रतिनिधि थे. उन्होंने राज्यसभा के सभापति रहते हुए कई नई परंपराएं लागू की थीं. उन्होंने ही सभी तारांकित प्रश्नों के उत्तर देने की परंपरा शुरू की थी. जनसंघ और बाद में भाजपा को घर-घर पहुंचाने का सबसे बड़ा काम उन्होंने किया था. देश की राजनीति में सभी दल उनका सम्मान करते थे. आपातकाल में भी उनका हौसला नहीं डगमगाया. उनका कहना था कि "अगर लोकतंत्र नहीं होता तो मैं खाचरियावास से निकलकर यहां तक नहीं पहुंच पाता" उनका दायरा सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं था, देश के अन्य राज्यों पर भी उनकी नजर रहती थी. देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने की बात सबसे पहले उन्होंने ही की थी. आज ‘एक देश, एक चुनाव’ की परिकल्पना उनकी देन मानी जा सकती है. उन्होंने अंत्योदय योजना शुरू कर वंचितों को राहत दी, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है.

रक्षा मंत्री ने कहा कि बहुत से लोग राजनीति सिर्फ सरकार बनाने के लिए करते हैं, लेकिन मैंने उनके व्यक्तित्व को देखा है. वे राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज बनाने के लिए करते थे. वे आम लोगों के लिए सदैव प्रेरणा केंद्र बने रहेंगे. उनका अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के साथ बहुत आत्मीय संबंध था. उन्होंने कहा कि जब वे उपराष्ट्रपति बने तो वाजपेयी ने कहा था कि “माटी का यह चंदन देश का मुकुट बन गया है”. उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि भारत में लोकतंत्र पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं देखता, बल्कि जनसेवा का सम्मान देखता है. उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था कभी डगमगाई नहीं. वे राजनीतिक शुचिता के बड़े उदाहरण थे. कोई उन पर अंगुली नहीं उठा सका था. इससे पहले प्रधानमंत्री की अपील का असर आज उस वक्त नजर आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक ही गाड़ी से एयरपोर्ट से समारोह स्थल तक पहुंचे. उनके काफिले में सिर्फ चार गाड़ियां थीं.

जोधपुर: पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत की प्रतिमा का शहर के रातानाड़ा चौराहे के पास अनावरण किया गया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शेखावत की मूर्ती का अनावरण किया. इस मोके पर सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भैरोसिंह शेखावत को देश की राजनीति का शिखर पुरुष बताते हुए कहा कि वे आज शरीर से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन मूल्य हमारे साथ हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते.

प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता: रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 38 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं. जब सारा विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, तब यह मील का पत्थर है. इसके प्रभाव से अमेरिका को भी अपना टैरिफ कम करना पड़ा. भारत हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है. पूरे विश्व में प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम इससे भी निकल जाएंगे. प्रधानमंत्री की अपील का देश की जनता सहयोग कर रही है.

जोधपुर के रातानाड़ा चौराहे पर भैरोसिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat Jodhpur)

शेखावत की विशेषताएं: रक्षा मंत्री ने कहा कि भैरोसिंह शेखावत ने हमेशा पर्ची से दूरी बनाई थी. उनसे मिलने के लिए पर्ची नहीं चलती थी, जो उनके घर पहुंच गया, वह मिलकर ही निकलता था. उन्होंने राजनीतिक कटुता को महत्व नहीं दिया, जब वे विपक्ष में थे तो मोहनलाल सुखाड़िया को सदन में बचने नहीं देते थे, लेकिन जब वे खुद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सुखाड़िया जी को अच्छा मुख्यमंत्री बताया था.

सीएम बोले- शेखावत लोकतंत्र के प्रहरी थे: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भैरोसिंह शेखावत प्रदेश में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार रहते थे. उन्होंने ही गरीब कल्याण के लिए अंत्योदय योजना चलाई थी. उनका जोधपुर से आत्मिक लगाव था. वे गांव के लोगों की स्थिति जानते थे, इसलिए गांव में जाकर बात करते थे. भैरोसिंह शेखावत लोकतंत्र के प्रहरी थे. साधारण किसान परिवार से निकलकर देश के उच्च पद तक पहुंचे. उन्होंने राजनीति को समाज सेवा का पवित्र काम दिया. इस प्रदेश को दिशा देने का काम उन्होंने किया था. आज हमारा देश उनकी दी गई दिशा के अनुरूप काम कर रहा है.

सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया (ETV Bharat Jodhpur)

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मदन राठौड़ ने कही ये बात: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भैरोसिंह शेखावत के साथ मिलने के कई मौके मिले. वे पाली के बाली से विधायक बने थे, जब वे उपराष्ट्रपति बने तब भी बाली के विधायक थे. उन्हें पूरे देश में ‘अजातशत्रु’ के नाम से जाना जाता था. उन्होंने अपने खून-पसीने से हमारे संगठन को सींचा था. आज यह वटवृक्ष बना हुआ है. राठौड़ ने कहा कि राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान में आंतकी किकानों को नष्ट किया है. राठौड़ ने सीएम भजनलाल शर्मा को विकास पुरुष बताते हुए कहा कि वे दिन-रात प्रदेश के विकास के लिए लगे रहते हैं.

कटूता की राजनीति नहीं थी उनकी: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भैरासिंह शेखावत हमारे जन-जन के हृदय में बसे हुए हैं. वे बोले कि, "जब मैने रक्षा मंत्री से कहा कि भैरो सिंह की मूर्ति का लोकार्पण करना है, तो इस पर वे तुरंत तैयार हो गए, और कहा कि शेखावत जी की मूर्ति है, मैं जरूर आउंगा." केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान में आज भाजपा जिस मुकाम पर खड़ी है, उसकी नींव भैरो सिंह शेखावत की बनाई हुई है. शेखावत ने कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व से सरकार सत्ता महान नहीं बनती है, सत्ता महान व्यक्ति के चरित्र से महान बनती हैं और यह बात उन्होंने साबित की थी.

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