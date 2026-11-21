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रक्षा मंत्री राजनाथ का दो दिवसीय लखनऊ दौरा; 21-22 नवंबर को इन कार्यक्रमों में होंगे शामिल

रक्षा मंत्री राजनाथ का दो दिवसीय लखनऊ दौरा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह 21-22 नवंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे. इस दौरान रक्षा मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे. भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि 21 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 3:45 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

इसके बाद सड़क मार्ग से 4:10 बजे 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास पहुंचेंगे. शाम 4:55 बजे आवास से प्रस्थान कर 5:10 बजे गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे. वहां शाम 5:30 बजे से 6:45 बजे तक 5वें स्किल दीक्षांत समारोह एवं राष्ट्रीय टॉपर्स के सम्मान समारोह में सम्मिलित होंगे.