रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का तीन दिवसीय दौरा; 11 अप्रैल को पहुंचेंगे लखनऊ, 'सांसद खेल महाकुंभ' का करेंगे उद्घाटन
महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री शनिवार 11 अप्रैल दोपहर 03:20 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 9:29 PM IST
लखनऊ : सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार 11 अप्रैल को लखनऊ पहुंचेंगे. रक्षा मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे. रक्षा मंत्री दोपहर 3:20 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इस दौरान रक्षा मंत्री अनेक कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे. लंबे समय बाद रक्षा मंत्री लखनऊ में तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे.
महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार 11 अप्रैल अपराह्न 03:20 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे. रक्षा मंत्री एयरपोर्ट से 5-ए कालिदास मार्ग जाएंगे. शाम 4:30 बजे गोमतीनगर स्थित विवेक खंड दो, टंकी वाला पार्क में "गोमतीनगर जन कल्याण महासमिति वार्षिकोत्सव" कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे. शाम 5:45 बजे कैंट स्थित सूर्या ऑडिटोरियम में "वार हीरोस एंड वीर नारिश" अभिनंदन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे.
महानगर अध्यक्ष के मुताबिक, सायं 6.35 बजे "स्मृतिका वार मेमोरियल एंड लाइट, साउंड शो", कार्यक्रम सम्मिलित होने के उपरांत शाम 7.15 बजे कालिदास मार्ग आवास जाएंगे. अगले दिन रविवार 12 अप्रैल को सायं 5 बजे गोमती नगर स्थित पूरब मंडल-एक, के एक निजी स्कूल में गोमतीनगर में "वरिष्ठ जन संवाद" कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे.
महानगर अध्यक्ष के मुताबिक, शाम 6 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लाल जी टंडन फाउंडेशन द्वारा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे. कार्यक्रम उपरांत कालिदास मार्ग आवास जाएंगे, फिर सोमवार 13 अप्रैल को सुबह 9.30 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में "सांसद खेल महाकुंभ" का उद्घाटन करेंगे. कार्यक्रम के बाद पूर्वाह्न 10:35 पर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे और 11:00 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.
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