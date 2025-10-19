ETV Bharat / state

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले- लखनऊ को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास सिटी, दुनिया के अधिकांश देशों से जुड़ेगा एयरपोर्ट

लखनऊ : रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने छोटी दीपावली पर राजधानी को शानदार तोहफा दिया है. जानकीपुरम में कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया. साथ ही भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा का भी अनावरण किया. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ के डेवलपमेंट के प्रति हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं. हमारा प्रयास है कि लखनऊ को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए. हमारी यह भी कोशिश है कि लखनऊ एयरपोर्ट दुनिया के अधिकांश देशों से सीधा जुड़ सके.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना लखनऊ में स्थापित हो चुका है, जो शहर के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा. आज जिस सामुदायिक विकास केंद्र का उद्घाटन किया है वह समाज के उत्थान की दिशा में बड़ा कदम है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यहां जिस तरह से अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर रहा है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए.

राजस्थान राजनाथ सिंह ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से बनाई गई भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई और पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमाओं का भी डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया. महानगर के विभिन्न स्थानों पर 250 से अधिक नए ओपन जिम की स्थापना के कार्य का शिलान्यास किया.