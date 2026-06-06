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उत्तर प्रदेश 'बाहुबली युग' से आगे बढ़कर 'बायो युग' की ओर अग्रसर है: राजनाथ सिंह

बीसीएमएल और लखनऊ छावनी बोर्ड के बीच बायोप्लास्टिक अपनाने को लेकर साझेदारी का औपचारिक शुभारंभ हुआ.

रामकथा में शामिल हुए रक्षा मंत्री.
रामकथा में शामिल हुए रक्षा मंत्री. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 7:02 AM IST

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लखनऊ: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड (BCML) और लखनऊ छावनी बोर्ड के संयुक्त बैनर तले 'बायोयुग ग्रीन कमांड-2026' का शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना आधारित बायो-इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है. प्रदेश 'बाहुबली युग' से आगे बढ़कर 'बायो युग' की ओर अग्रसर है. पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए बायोप्लास्टिक के उपयोग को समय की आवश्यकता बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पारंपरिक प्लास्टिक से उत्पन्न माइक्रोप्लास्टिक मानव स्वास्थ्य, जल, भूमि और समुद्री जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुका है.

उन्होंने कहा कि गन्ने से निर्मित पॉली लैक्टिक एसिड (PLA) आधारित बायोप्लास्टिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है, जो प्राकृतिक रूप से विघटित होकर मिट्टी में मिल जाता है. उन्होंने बलरामपुर चीनी मिल्स द्वारा शुरू की गई इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी. आयातित कच्चे माल पर निर्भरता घटेगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी.

कार्यक्रम में बीसीएमएल और लखनऊ छावनी बोर्ड के बीच बायोप्लास्टिक अपनाने को लेकर साझेदारी का औपचारिक शुभारंभ हुआ. साथ ही बायोप्लास्टिक वैल्यू चेन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. 3D प्रिंटिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली ITI की छात्राओं को सम्मानित किया गया.

बीसीएमएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक विवेक सरावगी ने कहा कि बायोमटेरियल्स भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार बनेंगे. एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवंतिका सरावगी ने इसे किसानों, उद्योग और पर्यावरण के लिए लाभकारी बताते हुए भारत के हरित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

मीडिया प्रभारी अनुराग साहू ने बताया कि कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधायक ओपी श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री सलाहकार अवनीश अवस्थी, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विवेक सरावगी, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक अवंतिका सरावगी, मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार वीणा मीना, संयुक्त सचिव (चीनी) भारत सरकार अश्विनी श्रीवास्तव सहित गणमान्य उपस्थित रहे.

श्रीराम कथा में सम्मिलित हुए रक्षा मंत्री: 9 दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा के पंचम दिवस भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त कर कथा श्रवण किया. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, विधान परिषद सदस्य इंजी. अवनीश कुमार सिंह, मुकेश शर्मा, पूर्व विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस दिवाकर त्रिपाठी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भी व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त किया.

आयोजक मंडल की ओर से विधायक डा. नीरज बोरा ने रक्षा मंत्री को प्रतीक चिन्ह भेंट किया. सीतापुर रोड स्थित बृज की रसोई परिसर में चल रही श्रीराम कथा में पद्मविभूषण तुलसीपीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने श्रीराम-जानकी विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया.

भक्ति की महिमा का विस्तार से प्रतिपादन किया. उन्होंने कहा कि संत वही है, जिसके चरणों में बैठकर मनुष्य की समस्याओं का अंत हो जाए. संत समाज को दिशा देने, जीवन में शांति स्थापित करने और ईश्वर से जोड़ने का कार्य करते हैं.

रामभद्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया. उन्होंने कहा कि यदि यह अभियान दो दिन और चलता तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत में मिल जाता. उन्होंने बताया कि भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दीक्षा के समय उनसे गुरु दक्षिणा देने की इच्छा व्यक्त की थी, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें पाक अधिकृत कश्मीर पुनः भारत में चाहिए.

रक्षामंत्री की ओर संकेत करते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि आप क्षत्रिय हैं और राष्ट्र की रक्षा का दायित्व आपके कंधों पर है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और राजनाथ सिंह पुनः रक्षा मंत्री के रूप में राष्ट्र की सेवा करेंगे. उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने तथा रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने की मांग भी उठाई.

लगभग 376 ग्रंथों के रचयिता रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्हें ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक लगभग डेढ़ लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं. रामचरितमानस जैसा ग्रंथ उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता. उन्होंने कहा कि राष्ट्र की अवधारणा मानस में समाहित है और राम राष्ट्र के मंगल के प्रतीक हैं.

भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह पिछले 30-32 वर्षों से जगद्गुरु रामभद्राचार्य को जानते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी स्मरण शक्ति और विलक्षण प्रतिभा उन्होंने विश्व में कहीं नहीं देखी. यह सामान्य साधना का परिणाम नहीं बल्कि परमात्मा की विशेष कृपा का प्रतिफल है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के लिए ऐसा अधिनियम पारित कराया था, जिसके अंतर्गत जगद्गुरु रामभद्राचार्य को आजीवन कुलाधिपति बनाया गया. यह अपने प्रकार का देश का पहला निर्णय था.

राजनाथ सिंह ने कहा कि आध्यात्मिक व्यक्ति वही होता है जिसका मन बड़ा होता है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता. उन्होंने कहा कि बड़े मन की यही विशेषता उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य में देखी है. उन्होंने यह भी कहा कि जगद्गुरु ने जब-जब उन्हें आशीर्वाद दिया वह आशीर्वाद पूर्ण हुआ.

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