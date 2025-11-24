ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में किया हरियाणा और एमपी पवेलियन का उद्घाटन, ब्रह्मसरोवर में की पूजा-अर्चना

हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन: ब्राह्मणिक और सांस्कृतिक माहौल के बीच रक्षा मंत्री ने हरियाणा पवेलियन का विधिवत रूप से उद्घाटन किया. इस अवसर पर हरिकेश पापोसा ने हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान और सम्मान के प्रतीक हरियाणवी पगड़ी रक्षा मंत्री को पहनाई. इस दौरान हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी, अनिल विज और कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल भी उपस्थित रहे.

राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और मध्य प्रदेश पवेलियन का उद्घाटन (ETV Bharat)

कुरुक्षेत्र: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे. NIT हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने किया. इसके बाद रक्षा मंत्री सीधे ब्रह्मसरोवर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की.

हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन (ETV Bharat)

राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और मध्य प्रदेश पवेलियन का उद्घाटन: राजनाथ सिंह ने ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में स्थित मध्य प्रदेश पवेलियन और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया. इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने महोत्सव में प्रदर्शित सांस्कृतिक और शिल्प कला का अवलोकन किया.

हरियाणवी पगड़ी रक्षा मंत्री को पहनाई (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार का शुभारंभ: हरियाणा पवेलियन और प्रदर्शनी उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्थित श्रीमद्भगवद्गीता सदन पहुंचे. यहां उन्होंने तीन दिन चलने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार का शुभारंभ किया. इस सेमिनार में देश-विदेश से विद्वान और गीता विशेषज्ञ भाग लेने पहुंचे हैं.

मंत्री कृष्ण बेदी ने किया रक्षा मंत्री का स्वागत (ETV Bharat)

मंत्री कृष्ण बेदी ने किया रक्षा मंत्री का स्वागत: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का NIT हेलीपैड पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने स्वागत किया. मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि, "रक्षा मंत्री द्वारा ब्रह्मसरोवर में पूजा अर्चना और हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन महोत्सव के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है. उनका यह दौरा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव को और अधिक प्रतिष्ठित बनाने में सहायक होगा."

पर्यटन और संस्कृति का संगम: अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन और अन्य राज्य पवेलियन पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं.रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति ने महोत्सव में गरिमा और आकर्षण दोनों बढ़ा दिए हैं.

