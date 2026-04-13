ETV Bharat / state

रक्षा मंत्री ने किया सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ, राजनाथ सिंह बोले- खेलों की नई शक्ति बन रहा है भारत

खिलाड़ियों ने किया तलवार बाजी का प्रदर्शन. ( Photo Credit; Social Media cell )

लखनऊ : रक्षामंत्री एवं लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह ने सोमवार को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ शुभारंभ किया. उन्होंने कहा, पिछले 11 साल में भारत में खेलों के प्रति रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है. अब हमको सफलताएं हॉकी और क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी मिल रही हैं. केंद्र सरकार की नीतियों ने भारत को खेलों में एक महाशक्ति बनाने की तैयारी की है. उद्घाटन से पहले लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह ने प्रतिभागियों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी खुली जीप पर सवार हुए. सांसद राजनाथ सिंह के सामने प्रतिभागी बच्चों ने योगासन, ताइक्वांडो, कलारिपयटू के जरिये कौशल दिखाए. तलवार बाजी देख राजनाथ सिंह ने ताली बजाई. रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष लखनऊ के इसी ऐतिहासिक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और इस साल इस प्रतियोगिता को बेहतर संस्करण आप सबके सामने है और यह सिलसिला आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे भी जारी रहेगा. आप जानते हैं किसी भी देश या समाज के विकास का जो पैमाना होता है उसमें वहां पर जीडीपी के साथ-साथ देश के एथलीक का दुनिया भर के सपोर्ट इवेंट में कैसा परफॉर्मेंस होता है और स्पोर्ट जीडीपी कंट्रीब्यूशन पर भी यह निर्भर होता है यानी उसे देश की जीडीपी में स्पोर्ट्स का कितना बड़ा योगदान है यह भी एक बड़ा पैमाना होता है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ. (Photo Credit; Social Media cell) उन्होंने कहा, पिछले साल मैं ऑस्ट्रेलिया गया था वहां पर मैंने देखा कि खेलों के प्रति वहां के लोगों का इतना अधिक रुझान है कि खेल उनके जिंदगी का हिस्सा है ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिकेट के खेल में अच्छे हैं, वहां पर हर खेल के अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे. जबकि वहां की आबादी बमुश्किल 3 करोड़ है. यानी लगभग दिल्ली की आबादी के बराबर. जब हम भारत में खेलों की बात करते हैं तो हम यह देख सकते हैं भारत में खेलों को कभी भी वह महत्व नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था. इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है. इस समाज में खेल और खिलाड़ियों के महत्व को न केवल समझा जाए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का भी पूरा अवसर दिया जाए. भारत में पिछले 10, 12 वर्षों से खेलों को लेकर आप स्वयं महसूस करते होंगे एक माहौल में काफी बदलाव आया.