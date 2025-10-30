ETV Bharat / state

6 नवंबर को हल्द्वानी पहुंच सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जानिये वजह

6 नवंबर को हल्द्वानी में रजत जयंती कार्यक्रम होगा. जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिस्सा ले सकते हैं.

DEFENSE MINISTER RAJNATH SINGH
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (फोटो सोर्स; (ANI))
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 30, 2025 at 11:36 AM IST

Updated : October 30, 2025 at 11:44 AM IST

रामनगर: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस बार हल्द्वानी में भव्य रजत जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है. राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर यह आयोजन एमबी इंटर कॉलेज मैदान में 6 नवंबर को होगा. इसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सैनिक कल्याण एवं कृषि मंत्री गणेश जोशी हल्द्वानी पहुंचे. उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर और बेहतर तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान सचिव दीपेंद्र चौधरी, डीएम नैनीताल वंदना, एसएसपी मंजूनाथ टीसी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. मंत्री गणेश जोशी ने कहा राज्य स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने की संभावना है. कार्यक्रम में सेना से जुड़े अधिकारी, पूर्व सैनिक, वीर नारियां और वीर माताएं विशेष रूप से आमंत्रित की जाएंगी.

हल्द्वानी में रजत जयंती कार्यक्रम (ETV Bharat)

गणेश जोशी ने बताया उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में उत्तराखंड की गौरवशाली यात्रा, राज्य के शहीदों का बलिदान और पिछले 25 वर्षों की विकास उपलब्धियां प्रस्तुत की जाएंगी. समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों—कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण—से जुड़ी झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी.

गणेश जोशी ने कहा उत्तराखंड के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर यह दिन हर राज्यवासी के लिए गर्व का क्षण है. उत्तराखंड ने पिछले ढाई दशकों में विकास की एक मजबूत दिशा तय की है. आज राज्य शिक्षा, पर्यटन, सड़क, स्वास्थ्य और सैन्य सेवाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है. हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में उत्तराखंड देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो.

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों के लिए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल और बैठने की व्यवस्था को लेकर कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए. बताया जा रहा है कि रजत जयंती समारोह में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही राज्य के विकास में योगदान देने वाले समाजसेवियों और कर्मवीरों को भी मंच पर सम्मान मिलेगा. हल्द्वानी के लिए यह गौरव का क्षण होगा . पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य सरकारी आयोजन यहां आयोजित किया जा रहा है.

