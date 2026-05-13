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जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत की प्रतिमा का अनावरण कल, आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ

शेखावत सियासी पारी में मारवाड़ को काफी तवज्जो देते थे. सीएम और विपक्ष में रहते अक्सर जोधपुर आते थे. जनसंघ के साथियों से मिलते थे.

Shekhawat's statue at Ratanaada Circle in Jodhpur
जोधपुर के रातानाड़ा चौराहे पर शेखावत की प्रतिमा (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 7:28 PM IST

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जोधपुर: पूर्व उपराष्ट्रपति एवं पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत की प्रतिमा का गुरुवार को यहां रातानाड़ा चौराहे के पास अनावरण किया जाएगा. समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं. अनावरण के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर आएंगे.

भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि बाबोसा यानी भैरोंसिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण गुरुवार दोपहर 01:15 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे. समारोह में जिले के विधायकों स​मेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं जोधपुर के पूर्व नरेश गजसिंह व हेमलता राजे भी शामिल होंगी. इस मौके पर अतिथि एक सभा को भी संबोधित करेंगे.

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शेखावत का मारवाड़ से लगाव: पूर्व सीएम शेखावत का जन्म शेखावाटी के सीकर जिले में हुआ था, लेकिन मारवाड़ से बेहद लगाव था. उनकी राजनीति में मारवाड़ को काफी तवज्जो मिलती थी. वे मुख्यमंत्री रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए भी जोधपुर आते रहते थे. जोधपुर में जनसंघ के समय से उनके कई साथी थे, जिनसे वे अक्सर मिलते थे. उनका ससुराल जोधपुर जिले में ही हैं. जोधपुर-पीपाड़ सिटी मार्ग के बुचकला में विवाह हुआ था.

15 मई को फलौदी आएंगे सीएम: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को समारोह के बाद जयपुर लौट जाएंगे. वे शुक्रवार को फलौदी जिले में रात्रि चौपाल के लिए आएंगे. सीएम संभवतया जिले के लोहावट क्षेत्र के गांव में रात्रि ​चौपाल और विश्राम करेंगे. इसे लेकर फलौदी प्रशासन तैयारियां कर रहा हैं. संभागीय आयुक्त केएल स्वामी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

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BHAIRON SINGH SHEKHAWAT STATUE

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