रक्षामंत्री करेंगे ग्रीन कॉरिडोर सेकेंड फेज का लोकार्पण; तीसरे और चौथे चरण का शिलान्यास

रक्षामंत्री करेंगे ग्रीन कॉरिडोर सेकेंड फेज का लोकार्पण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह शहरवासियों को बड़ी सौगात देंगे. शुक्रवार को ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण और तीसरे-चौथे चरण के कार्य का शिलान्यास रक्षा मंत्री करेंगे. यह कार्यक्रम झूलेलाल वाटिका में शाम 4:30 बजे आयोजित है.

LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि 100 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण 11 मार्च 2024 को किया गया था. 6.8 किलोमीटर लंबा यह पुल IIM रोड से पक्का पुल तक बना है.

अब 13 मार्च को 299 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण किया जाएगा. इस चरण में डालीगंज से निशातगंज होते हुए समता मूलक चौक तक का हिस्सा शामिल है.

लगभग 7 किलोमीटर लंबे इस पुल के खुलते ही हजरतगंज, डालीगंज और निशातगंज जैसे घनी आबादी वाले और व्यस्ततम क्षेत्रों में लगने वाले भीषण जाम से बड़ी राहत मिलेगी.

उन्होंने बताया कि 1220 करोड़ रुपए की लागत से 13 मार्च को ही इस परियोजना के तृतीय और चतुर्थ चरण का शिलान्यास किया जाएगा. पिपराघाट से किसान पथ को जोड़ेगा.

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर के शुरू होने से शहर की यातायात व्यवस्था तेज और सुविधाजनक होगी. पहले जिस दूरी को तय करने में घंटों लगते थे, वह अब मिनटों में पूरी की जा सकेगी.