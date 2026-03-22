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उत्तराखंड में एवलांच का अलर्ट, डीजीआरई ने तीन जिलों के लिए एडवाइजरी की जारी

देहरादून: उत्तराखंड में बदलते मौसम ने एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में खतरे की घंटी बजा दी है. पिछले 72 घंटों में मौसम के मिजाज में आए बदलाव के बीच अब हिमस्खलन (एवलॉन्च) का खतरा भी बढ़ गया है. डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट (DGRE) ने राज्य के तीन संवेदनशील जिलों में एवलॉन्च को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस अलर्ट के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

जिन जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है, उनमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ शामिल हैं. इन सभी जिलों को डेंजर लेवल-3 में रखा गया है, जो कि मध्यम से उच्च जोखिम की श्रेणी में आता है. यह अलर्ट 21 मार्च से 22 मार्च तक प्रभावी रहेगा. खास बात यह है कि यह चेतावनी उन इलाकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जहां पहले भी हिमस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं.दरअसल उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम बदल रहा है.

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. ऐसे में बर्फ की नई परत और पुरानी जमी बर्फ के बीच असंतुलन की स्थिति बन जाती है, जो हिमस्खलन का मुख्य कारण होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट (DGRE) ने समय रहते यह अलर्ट जारी किया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से पहले ही निपटा जा सके.इस चेतावनी के बाद राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे दिन और रात दोनों समय बर्फबारी की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखें.

खासतौर पर उन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है, जहां पहले हिमस्खलन की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. एडवाइजरी में आम लोगों के लिए भी कई महत्वपूर्ण सावधानियां बताई गई हैं. बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोगों को अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है. यदि जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है. इसके अलावा यदि किसी कारणवश बाहर जाना पड़े, तो पूरी सतर्कता के साथ ही यात्रा करने को कहा गया है. एक और महत्वपूर्ण निर्देश यह दिया गया है कि लोग अपने घरों और गौशालाओं की छतों पर ज्यादा बर्फ जमा न होने दें.