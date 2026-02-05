ETV Bharat / state

बिहार में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, सम्राट चौधरी ने कहा- '5 साल में 1 करोड़ नौकरी-रोजगार'

बिहार में आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर पार्क, नए औद्योगिक क्षेत्र और डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहे हैं. अगले पांच साल में एक करोड़ रोजगार.

Published : February 5, 2026 at 8:33 AM IST

पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है कि राज्य में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा. यह कदम राज्य की औद्योगिक क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगा.

रक्षा मंत्रालय की टीम से हुई बैठक: सम्राट चौधरी ने पटना स्थित अपने आवासीय कार्यालय में राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की अध्ययन टीम से मुलाकात की. इस दौरान एनडीए (राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी) के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बिहार में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर की योजनाओं, संभावनाओं तथा विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई. उपमुख्यमंत्री ने इसे बिहार के औद्योगिक और सामरिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

50 लाख लोगों को मिली सरकारी नौकरी और रोजगार: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. पिछले पांच वर्षों में राज्य में 50 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया गया है. अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

डोभी क्षेत्र में विकसित हो रहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: सरकार की प्राथमिकता है कि बिहार के लोग रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन न करें. इसी उद्देश्य से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है. गया जिले के डोभी क्षेत्र में एक विशाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो राज्य के विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा. यह परियोजना बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को नई दिशा देगी.

सेमीकंडक्टर पार्क और अन्य औद्योगिक पहलें: डिफेंस कॉरिडोर के अलावा राज्य में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना और भागलपुर सहित अन्य स्थानों पर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं. इन पहलों से बिहार रक्षा उत्पादन, तकनीकी क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा.

बिहार बनेगा उद्योग और रोजगार का हब: सम्राट चौधरी ने जोर दिया कि डबल इंजन की सरकार (केंद्र और राज्य) बिहार को उद्योग और रोजगार का प्रमुख हब बनाने के लिए लगातार कार्यरत है. रक्षा मंत्रालय की टीम के साथ हुई यह बैठक इसी दिशा में एक ठोस पहल है, जो राज्य के युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल बनाएगी.

"सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है. पिछले पांच वर्षों में राज्य में 50 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया गया है. अगले पांच सालों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा गया है."-सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री

