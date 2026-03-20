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रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के अध्ययन दल का दौरा, राज्यपाल रामेन डेका से की मुलाकात

रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के अध्ययन दल ने राज्यपाल रामेन डेका से सौजन्य भेंट की. राज्यपाल ने अध्ययन दल को प्रदेश के बारे में बताया.

Governor Ramen Deka
रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के अध्ययन दल का दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 20, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
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रायपुर :राज्यपाल रामेन डेका से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (NDC) के अध्ययन दल ने सौजन्य भेंट की. National Security and Strategic Studies विषय पर आयोजित Understanding India Study Tour (UIST) के अंतर्गत 16 सदस्यीय ये दल 15 से 20 मार्च तक छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहा.अपने दौरे के अंतिम दिन दल ने राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य की सुरक्षा, विकास और सामरिक महत्व से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की.इस अध्ययन दल में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी, मित्र देशों के सैन्य अधिकारी तथा सिविल सेवाओं के प्रतिनिधि शामिल थे.



राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ की सुंदरता का किया बखान

इस दौरान राज्यपाल रामेन डेका ने अध्ययन दल के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ एक सुंदर प्रदेश है. आप सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को अपने भ्रमण और छत्तीसगढ़ की खूबसूरती के बारे में बताएं ताकि वे भी पर्यटक के रूप में यहां आ सकें. उन्होंने छत्तीसगढ़ की विशेषताओं के बारे में अध्ययन दल से चर्चा की और बताया कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. यहां पर धान की प्रजातियों को संरक्षित करके रखा गया है. उन्होंने छत्तीसगढ़ की शिल्प कला जैसे ढोकरा आर्ट, वुडन आर्ट, बैम्बु आर्ट के बारे में भी चर्चा की.

Governor Ramen Deka
रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के अध्ययन दल का दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
अध्ययन दल का दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस प्रदेश में प्रतिभाशाली लोगों की भी कमी नही है. अमेरिका के ह्यूस्टन में छत्तीसगढ़ के हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसके अलावा अमेरिका में बसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी लोगों की संस्था नार्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन (NACHA) अमेरिका में स्वदेशी मेले का आयोजन करते हैं.जहां पर छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है. उन्होंने इस दौरान ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोतों को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही. इस दौरान रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में भी अध्ययन दल को अवगत कराया- रामेन डेका,राज्यपाल

अध्ययन दल ने छत्तीसगढ़ की परंपराओं की सराहना की

इस दौरान अध्ययन दल के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा करते हुए छत्तीसगढ़ की सुंदर, संस्कृति, कला और परंपराओं की सराहना की.अध्ययन दल ने छत्तीसगढ़ के आतिथ्य की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के लोग सीधे सरल और आत्मीय हैं. हम सभी को यहां आकर बहुत अच्छा लगा.अध्ययन दल के सदस्यों ने प्रदेश में संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे महतारी वंदन, कृषक उन्नति योजना, नक्सल पुनर्वास नीति की सराहना की.

Defense College New Delhi Study group
राज्यपाल रामेन डेका से की मुलाकात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई पर्यटन स्थलों का किया दौरा

छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान दल ने राज्य के प्रमुख पर्यटन और सांस्कृतिक स्थलों का भी भ्रमण किया.इनमें बारनवापारा अभयारण्य, ट्राइबल म्यूजियम, पुरखौती मुक्तांगन, बस्तर के प्रसिद्ध जलप्रपात और कोण्डागांव का शिल्पग्राम शामिल रहे.इस यात्रा के माध्यम से दल ने राज्य की सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पहलुओं को करीब से समझा.

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