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रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के अध्ययन दल का दौरा, राज्यपाल रामेन डेका से की मुलाकात

रायपुर :राज्यपाल रामेन डेका से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (NDC) के अध्ययन दल ने सौजन्य भेंट की. National Security and Strategic Studies विषय पर आयोजित Understanding India Study Tour (UIST) के अंतर्गत 16 सदस्यीय ये दल 15 से 20 मार्च तक छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहा.अपने दौरे के अंतिम दिन दल ने राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य की सुरक्षा, विकास और सामरिक महत्व से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की.इस अध्ययन दल में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी, मित्र देशों के सैन्य अधिकारी तथा सिविल सेवाओं के प्रतिनिधि शामिल थे.







राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ की सुंदरता का किया बखान



इस दौरान राज्यपाल रामेन डेका ने अध्ययन दल के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ एक सुंदर प्रदेश है. आप सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को अपने भ्रमण और छत्तीसगढ़ की खूबसूरती के बारे में बताएं ताकि वे भी पर्यटक के रूप में यहां आ सकें. उन्होंने छत्तीसगढ़ की विशेषताओं के बारे में अध्ययन दल से चर्चा की और बताया कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. यहां पर धान की प्रजातियों को संरक्षित करके रखा गया है. उन्होंने छत्तीसगढ़ की शिल्प कला जैसे ढोकरा आर्ट, वुडन आर्ट, बैम्बु आर्ट के बारे में भी चर्चा की.

रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के अध्ययन दल का दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अध्ययन दल का दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)