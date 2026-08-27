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लखनऊ छावनी को 100.92 करोड़ की परियोजनाओं की मिलेगी सौगात, दिलकुशा ग्राउंड में बनेगा खेल परिसर

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लखनऊ : रक्षा मंत्रालय ने लखनऊ छावनी में लगभग 100.92 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत से 14 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है. इन परियोजनाओं का उ‌द्देश्य स्वच्छता, जलापूर्ति, शिक्षा, खेल, पर्यावरण संरक्षण एवं यातायात के क्षेत्र में आधुनिक और बेहतर सुविधाएं डेवलप करना है. इन महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 अगस्त को करेंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे. लखनऊ छावनी स्थित दिलकुशा लॉन में आयोजन किया जाएगा. भू रक्षा संपदा की प्रधान निदेशक भावना सिंह ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि एक से डेढ़ साल के अंदर सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, जिसका लाभ सिर्फ छावनी के निवासियों को ही नहीं, लखनऊ के नागरिकों के साथ ही उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा. उन्होंने बताया कि 100 करोड़ से ज्यादा की लागत की इन परियोजनाओं में दो कंपनियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय ने सहयोग किया है. दोनों कंपनी की तरफ से 10-10 करोड़ और प्रदेश सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपये परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि 70 करोड़ रुपये रक्षा मंत्रालय की तरफ से खर्च किए जा रहे हैं.







उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए 9.90 करोड़ रुपये की लागत से ट्रेंचिंग ग्राउंड, सुल्तानपुर रोड पर आधुनिक तकनीक आधारित जीरो वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी. 18.95 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 4.25 लाख टन लीगेसी वेस्ट का बायो-माइनिंग एवं बायो-रीमेडिएशन किया जाएगा. इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ भूमि के पुनः उपयोग का मार्ग भी प्रशस्त होगा.