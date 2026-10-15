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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से लखनऊ के दौरे पर, बाढ़ पीड़ितों को बांटेंगे राहत सामग्री

लखनऊ: केंद्रीय रक्षामंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंचेंगे. अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान वह फैजुल्लागंज क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित करेंगे. इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात और निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे.



रक्षामंत्री के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनन्द द्विवेदी ने बताया कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के प्रति संवेदनशील हैं. इस क्रम में बृहस्पतिवार को रक्षामंत्री नई दिल्ली से प्रस्थान कर लखनऊ एयरपोर्ट अपराह्न 3.35 बजे पहुंचेंगे. वहां से सड़क मार्ग से फैजुल्लागंज पहुंचकर आईआईएम रोड स्थित अल्लूनगर डिगुरिया चौक पर सायं 4 बजे पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित करेंगे. इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात और निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे.



दूसरे दिन दुर्गापूजा कार्यक्रम में होंगे शामिल

दूसरे दिन शुक्रवार को रक्षामंत्री विभिन सामाजिक संगठनों से मुलाकात करने के बाद शाम को रक्षामंत्री जानकीपुरम सेक्टर-ई स्थित राम-राम बैंक चौराहे पर आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम में शामिल होंगे. कार्यक्रम के बाद वह आवास लौटेंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे. तीसरे दिन शनिवार को विभिन सामाजिक संगठनों से मुलाकात करने के उपरांत पूर्वाह्न 11.30 बजे आवास से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे. वहीं, रक्षा मंत्री के आगमन के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे.

