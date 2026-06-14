रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा आएंगे, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण
शमशाबाद में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 9:15 AM IST
आगरा: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार दोपहर आगरा आएंगे. वह शमशाबाद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. इसके बाद एपी इंटर कॉलेज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. रक्षा मंत्री के आगरा आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली हैं. रविवार सुबह ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शमशाबाद में पहुंच गए हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब तीन घंटे आगरा में रहेंगे. इसके बाद शाम करीब पांच बजे आगरा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.
बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशेष विमान से रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे. एयरपोर्ट से कार से शमसाबाद जाएंगे. जहां पर शमसाबाद के प्रवेश द्वार पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे. जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने बताया कि रक्षामंत्री के शमशाबाद आगमन की पूरी तैयार हो चुकी हैं. वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एपी इंटर कॉलेज में सभा को संबोधित करेंगे.
महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण और जनसभा की पूरी तैयारी कर ली गई हैं. करीब तीन घंटे तक राजनाथ सिंह आगरा में रुकेंगे. शमशाबाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार शाम पांच बजे आगरा से वापस दिल्ली लौट जाएंगे. भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया ने बताया कि शमसाबाद के प्रवेश द्वार पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति और त्याग का संदेश देगी. शमशाबाद में आयाेजित की जा रही रक्षा मंत्री की रैली को स्वाभिमान रैली का नाम दिया गया है. जिसमें जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय नागरिक, व्यापारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. रैली और जनसभा को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोजन स्थल का शनिवार देर शाम और रविवार सुबह भी निरीक्षण करके व्यवस्था देखी हैं.
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