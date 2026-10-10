आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोधपुर दौरा, वायु योद्धाओं को करेंगे संबोधित
तरंग शक्ति में भारत सहित आठ देशों की वायु सेना अपने संसाधनों के साथ भाग ले रही है.
Published : October 10, 2026 at 9:47 AM IST
जोधपुर : जोधपुर में चल रहे बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 अपने अंतिम चरण में है. शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसके लिए जोधपुर आएंगे. वे विभिन्न देशों के वायु योद्धाओं से मिलेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे. सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे. इसके बाद वे वहां मौजूद विभिन्न देशों के लड़ाकू जहाजों का अवलोकन करेंगे.
यह तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का औपचारिक समापन समारोह है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भारतीय वायुसेना प्रमुख भी रहेंगे. रक्षा मंत्री के जाने के बाद अन्य देशों के सेवा अधिकारी अपने अनुभव बताएंगे. तरंग शक्ति में भारत सहित आठ देशों की वायु सेना अपने संसाधनों के साथ भाग ले रही है, जबकि 32 देश के वायु सेना के अधिकारी यहां बतौर ऑब्जर्वर मौजूद हैं.
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एयर चीफ-डेजिग्नेट आशुतोष दीक्षित पहुंचे : जोधपुर में चल रहे बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास 'तरंग शक्ति' में एयर चीफ-डेजिग्नेट एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित पहुंच गए हैं. उन्होंने अभ्यास की तैयारियों और ऑपरेशनल गतिविधियों का जायजा लिया. साथ ही भारतीय वायुसेना के स्वदेशी और विदेशी विमानों को जटिल हवाई युद्धाभ्यास करते हुए देखा. दीक्षित 30 अक्टूबर को मौजूदा वायु सेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह के सेवानिवृत होने के बाद यह पद संभालेंगे.
Today, 10th October, I shall be in Jodhpur, Rajasthan. Looking forward to attend the second edition of ‘Exercise Tarang Shakti-2026’ hosted by the Indian Air Force.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 10, 2026
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दूसरा संस्करण है तरंग शक्ति का : जोधपुर में चल रहा तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का यह दूसरा संस्करण है. 2024 में इसका पहला संस्करण तमिलनाडु के सुलुर एयरबेस पर शुरू हुआ था. तब सेकंड पार्ट जोधपुर के एयरबेस पर किया गया था. जोधपुर में डिफेंस एक्सपो भी आयोजित हुआ था, जिसमें भारत में निर्मित हथियारों और एविएशन का प्रदर्शन हुआ था. इस बार पूरा अभ्यास जोधपुर एयर बेस और आसपास के सैन्य ठिकानों पर किया जा रहा है.
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