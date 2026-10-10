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आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोधपुर दौरा, वायु योद्धाओं को करेंगे संबोधित

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( सोर्स - सोशल मीडिया )

जोधपुर : जोधपुर में चल रहे बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 अपने अंतिम चरण में है. शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसके लिए जोधपुर आएंगे. वे विभिन्न देशों के वायु योद्धाओं से मिलेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे. सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे. इसके बाद वे वहां मौजूद विभिन्न देशों के लड़ाकू जहाजों का अवलोकन करेंगे.