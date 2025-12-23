ETV Bharat / state

ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भेजी चादर, पढ़ा गया देश के नाम संदेश

रक्षा मंत्री की चादर के बाद अब अजमेर उर्स में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर पेश होगी.

Khwaja Garib Nawaz
ख्वाजा दरगाह पर चाढर लेकर जाते हुए (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
अजमेर: सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (गरीब नवाज) के 814वें उर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश किए जाने के बाद अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी चादर भेजी गई है. यह चादर दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान लेकर पहुंचे. जहां उन्होंने ख्वाजा के मजार पर चादर चढ़ाई और रक्षा मंत्री का उर्स संदेश भी पढ़कर सुनाया.

दरगाह पर लाखों जायरीन का पहुंचना जारी है. इसी सिलसिले में वीआईपी हस्तियों की चादरें भी अजमेर पहुंच रही हैं. मंगलवार दोपहर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चादर भी उर्स मुबारक के मौके पर अजमेर पहुंची. कड़ी सुरक्षा के बीच यह चादर दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान और भाजपा के नेताओं ने मिलकर दरगाह में पेश की. इस मौके पर ख्वाजा साहब के मजार-ए-मुबारक पर देश की तरक्की, कामयाबी और खुशहाली की विशेष दुआ भी मांगी गई.

दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान ने बताया कि चादर पेश किए जाने के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक संदेश भी मुल्क के नाम दरगाह के बुलंद दरवाजे पर पढ़ा गया. इसमें उन्होंने देशवासियों को ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की मुबारकबाद दी. रक्षा मंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सूफी संतों के मार्गदर्शन पर चलना जीवन में सुख, शांति और सफलता का रास्ता है. ख्वाजा साहब ने दुनिया को आपसी भेदभाव भुलाकर सौहार्दपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया है.

रक्षा मंत्री की ओर से चादर लाने वाले मुनव्वर खान और उनके साथियों को दरगाह के खादिम सैय्यद मुनव्वर चिश्ती ने जियारत कराई और दरबार का तबर्रुक भेंट किया. रक्षा मंत्री की चादर के बाद अब अजमेर उर्स में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर पेश होगी. ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स 30 दिसंबर तक जारी रहेगा.

