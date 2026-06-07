ETV Bharat / state

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- आज लखनऊ विश्वस्तरीय शहरों की श्रेणी में पहुंचा

लखनऊ: कैसरबाग स्थित राय उमा बाली प्रेक्षागृह में शुक्रवार शाम आयोजित प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में लखनऊ के सांसद और भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधा संवाद किया. प्रबुद्धजनों के सुझाव, समस्याएं और विचार भी सुने. कार्यक्रम में उप-मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी उपस्थित रहे.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जनता के बीच भाषण देने नहीं, बल्कि उनका हालचाल जानने और उनसे सीधे संवाद करने आए हैं. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और नागरिकों के सुझाव विकास कार्यों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. लखनऊ के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार समन्वय के साथ काम कर रहे हैं.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सांसद होने के नाते वह जितना समय लखनऊ को देना चाहते हैं, उतना नहीं दे पाते हैं, लेकिन नियमित रूप से डेढ़-दो महीने के अंतराल पर लखनऊ आकर विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से संवाद करते हैं. उन्होंने कहा कि जनता के बीच आना और उनकी समस्याओं को सुनना वह अपना नैतिक दायित्व मानते हैं.

राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी हमेशा यह चिंता रहती है कि लखनऊ का अधिकतम विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि आज लखनऊ जिस तेजी से विकसित हुआ है, वह पूरे देश के लिए गौरव का विषय है. एक समय जो शहर विकास की दौड़ में पीछे माना जाता था, आज वह विश्वस्तरीय शहरों की श्रेणी में अपनी पहचान बना चुका है.

उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री होने के नाते जब विदेश से निवेशक भारत आते हैं और लखनऊ का दौरा करते हैं, तो शहर में हुए व्यापक बदलावों की सराहना करते हैं. 10-15 वर्ष पहले का लखनऊ और आज का लखनऊ पूरी तरह बदला हुआ दिखाई देता है. यातायात व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम लखनऊ की सबसे बड़ी समस्या थी. वर्ष 2014 में सांसद बनने के बाद उन्होंने शहर के चारों ओर रिंग रोड निर्माण की परिकल्पना को आगे बढ़ाया, ताकि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहन सीधे अपने गंतव्य तक जा सकें और उन्हें शहर के भीतर प्रवेश न करना पड़े.

उन्होंने बताया कि रिंग रोड का उद्घाटन दो वर्ष पहले हो चुका है, जिससे यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार आया है. राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ में कम समय में अनेक फ्लाईओवरों का निर्माण हुआ है, जिससे आवागमन सुगम हुआ है. उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए वह लगातार नई योजनाओं पर विचार करते रहते हैं. उन्होंने दिवाकर त्रिपाठी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सुझावों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता के सहयोग और समर्थन से विकास कार्यों को गति मिली है.

देश की स्थिति पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत हुई है. वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज प्रभावी रूप से सुनी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्व के कई हिस्सों में युद्ध और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है.

कई देशों में महंगाई दर अत्यधिक बढ़ी है, लेकिन भारत ने बेहतर आर्थिक प्रबंधन के माध्यम से महंगाई को नियंत्रित रखने में सफलता प्राप्त की है. राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के अनेक राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही है और जनता का विश्वास लगातार पार्टी के प्रति बढ़ रहा है.