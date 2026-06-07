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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- आज लखनऊ विश्वस्तरीय शहरों की श्रेणी में पहुंचा

राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी हमेशा यह चिंता रहती है कि लखनऊ का अधिकतम विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए.

लखनऊ में प्रबुद्धजन कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह.
लखनऊ में प्रबुद्धजन कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 7:39 AM IST

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लखनऊ: कैसरबाग स्थित राय उमा बाली प्रेक्षागृह में शुक्रवार शाम आयोजित प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में लखनऊ के सांसद और भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधा संवाद किया. प्रबुद्धजनों के सुझाव, समस्याएं और विचार भी सुने. कार्यक्रम में उप-मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी उपस्थित रहे.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जनता के बीच भाषण देने नहीं, बल्कि उनका हालचाल जानने और उनसे सीधे संवाद करने आए हैं. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और नागरिकों के सुझाव विकास कार्यों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. लखनऊ के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार समन्वय के साथ काम कर रहे हैं.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सांसद होने के नाते वह जितना समय लखनऊ को देना चाहते हैं, उतना नहीं दे पाते हैं, लेकिन नियमित रूप से डेढ़-दो महीने के अंतराल पर लखनऊ आकर विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से संवाद करते हैं. उन्होंने कहा कि जनता के बीच आना और उनकी समस्याओं को सुनना वह अपना नैतिक दायित्व मानते हैं.

राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी हमेशा यह चिंता रहती है कि लखनऊ का अधिकतम विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि आज लखनऊ जिस तेजी से विकसित हुआ है, वह पूरे देश के लिए गौरव का विषय है. एक समय जो शहर विकास की दौड़ में पीछे माना जाता था, आज वह विश्वस्तरीय शहरों की श्रेणी में अपनी पहचान बना चुका है.

उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री होने के नाते जब विदेश से निवेशक भारत आते हैं और लखनऊ का दौरा करते हैं, तो शहर में हुए व्यापक बदलावों की सराहना करते हैं. 10-15 वर्ष पहले का लखनऊ और आज का लखनऊ पूरी तरह बदला हुआ दिखाई देता है. यातायात व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम लखनऊ की सबसे बड़ी समस्या थी. वर्ष 2014 में सांसद बनने के बाद उन्होंने शहर के चारों ओर रिंग रोड निर्माण की परिकल्पना को आगे बढ़ाया, ताकि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले वाहन सीधे अपने गंतव्य तक जा सकें और उन्हें शहर के भीतर प्रवेश न करना पड़े.

उन्होंने बताया कि रिंग रोड का उद्घाटन दो वर्ष पहले हो चुका है, जिससे यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार आया है. राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ में कम समय में अनेक फ्लाईओवरों का निर्माण हुआ है, जिससे आवागमन सुगम हुआ है. उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए वह लगातार नई योजनाओं पर विचार करते रहते हैं. उन्होंने दिवाकर त्रिपाठी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सुझावों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता के सहयोग और समर्थन से विकास कार्यों को गति मिली है.

देश की स्थिति पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत हुई है. वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज प्रभावी रूप से सुनी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्व के कई हिस्सों में युद्ध और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है.

कई देशों में महंगाई दर अत्यधिक बढ़ी है, लेकिन भारत ने बेहतर आर्थिक प्रबंधन के माध्यम से महंगाई को नियंत्रित रखने में सफलता प्राप्त की है. राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के अनेक राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही है और जनता का विश्वास लगातार पार्टी के प्रति बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो देश के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की सफलता का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है.

अंत में उन्होंने उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह जनता से मिलने और उनका स्नेह प्राप्त करने के उद्देश्य से यहां आए हैं. आगे भी विकास और जनसेवा के कार्य निरंतर जारी रहेंगे. संवाद के दौरान विभिन्न प्रबुद्धजनों ने अपने विचार व्यक्त किए. गौरव उपाध्याय ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की.

उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में ओपन जिम स्थापित होने से युवाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है. इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया. व्यापारी नेता अनिल बजाज ने कहा कि लखनऊ के व्यापारियों की समस्याओं को रक्षा मंत्री सदैव गंभीरता से सुनते हैं.

उन्होंने कहा कि जब भी व्यापारिक हितों से जुड़ा कोई विषय उनके समक्ष रखा जाता है, तो उसके त्वरित समाधान के लिए प्रभावी पहल की जाती है. उन्होंने व्यापारी समुदाय की ओर से इस संवेदनशीलता और तत्परता के लिए रक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया.

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में लखनऊ निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है. सड़क, फ्लाईओवर, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिससे लखनऊ देश के अग्रणी शहरों में अपनी पहचान बना रहा है.

मीडिया प्रभारी अनुराग साहू ने बताया कि कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य राम चंद्र प्रधान, मुकेश शर्मा, उपविजेता रजनीश गुप्ता, रमेश तूफानी, घनश्याम दास अग्रवाल, विनायक पांडेय, आनंद पांडेय मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहें.

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