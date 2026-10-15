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लखनऊ में बाढ़ पीड़ितों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले- संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ

बाढ़ प्रभावितों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने अपने तीन दिवसीय लखनऊ प्रवास के दौरान गुरुवार को बाढ़ प्रभावित फैजुल्लागंज क्षेत्र का दौरा कर प्रभावित परिवारों का हाल जाना. उन्होंने जिला प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी लेते हुए अल्लूनगर डिगुरिया चौक पर 400 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित की. राहत पैकेट में दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों और सब्जियों सहित जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई गई. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और क्षेत्रीय विधायक डॉ. नीरज बोरा मौजूद रहे.

राहत सामग्री वितरण के दौरान रक्षा मंत्री ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है. राहत कार्यों में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इम्तियाज (दाउदनगर), संगीता देवी (कच्ची ढाल), शहीद अहमद (लोहरा मऊ), शिवरानी, शांति देवी, नेहा तिवारी (मिश्रा तिराहा), गंगापति (कच्ची ढाल), स्नेहा यादव (दुर्गापुरी कॉलोनी), राजेश पांडेय (अटल चौराहा) और कुसुम कश्यप सहित प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना.