लखनऊ में बाढ़ पीड़ितों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले- संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ

लखनऊ में बाढ़ पीड़ितों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले- संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ
रक्षा मंत्री ने अल्लूनगर डिगुरिया चौक पर 400 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 9:27 PM IST
लखनऊ : रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने अपने तीन दिवसीय लखनऊ प्रवास के दौरान गुरुवार को बाढ़ प्रभावित फैजुल्लागंज क्षेत्र का दौरा कर प्रभावित परिवारों का हाल जाना. उन्होंने जिला प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी लेते हुए अल्लूनगर डिगुरिया चौक पर 400 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित की. राहत पैकेट में दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों और सब्जियों सहित जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई गई. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और क्षेत्रीय विधायक डॉ. नीरज बोरा मौजूद रहे.
राहत सामग्री वितरण के दौरान रक्षा मंत्री ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है. राहत कार्यों में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इम्तियाज (दाउदनगर), संगीता देवी (कच्ची ढाल), शहीद अहमद (लोहरा मऊ), शिवरानी, शांति देवी, नेहा तिवारी (मिश्रा तिराहा), गंगापति (कच्ची ढाल), स्नेहा यादव (दुर्गापुरी कॉलोनी), राजेश पांडेय (अटल चौराहा) और कुसुम कश्यप सहित प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना.
हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचेगी राहत : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संबंधित जिलाधिकारी, अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संपर्क में हैं. विधायक डॉ. नीरज बोरा और उनकी टीम ने भी प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए सराहनीय कार्य किया है. जलभराव के कारण लोगों को आवागमन सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
इसी स्थिति का जायजा लेने और लोगों की समस्याएं समझने के लिए वह स्वयं उनके बीच पहुंचे हैं. उन्होंने विधायक डॉ. नीरज बोरा से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जरूरतमंद परिवार राहत सामग्री से वंचित न रहे. अक्षय पात्र सहित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है.
फैजुल्लागंज को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए बनेगा बांध : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि फैजुल्लागंज क्षेत्र को बाढ़ की समस्या से स्थायी निजात दिलाना जरूरी है, ताकि भविष्य में लोगों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े. प्रस्तावित बांध के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई है. आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा.
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत कार्य चलाए गए हैं. जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया है. रक्षा मंत्री ने स्वयं क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया और मुख्यमंत्री से वार्ता कर स्थायी समाधान की दिशा में पहल की है.
उन्होंने बताया कि क्षेत्र में चिकित्सा शिविर लगातार संचालित किए जा रहे हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सकों की टीम के साथ स्थिति पर नजर रख रहे हैं. नगर निगम और जिला प्रशासन को गलियों एवं आसपास जमा कीचड़ की सफाई कराने तथा पंपिंग सेट के माध्यम से जलनिकासी का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
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