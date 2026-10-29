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2 नवंबर को जैसलमेर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 3 को होगी संसदीय रक्षा समिति की अहम बैठक

जैसलमेर आएंगे रक्षा मंत्री ( ETV Bharat Jaisalmer, Source Social Media )

जैसलमेर: सरहदी जिले जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दो दिवसीय दौरा प्रस्तावित है. रक्षा मंत्री 2 नवंबर को शाम करीब 5 बजे विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचेंगे और सीधे आर्मी कैंट जाएंगे. अगले दिन 3 नवंबर को शहर के एक निजी होटल में संसदीय रक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी. बैठक के बाद रक्षा मंत्री दोपहर में विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. दौरे को लेकर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

कई सांसदों के शामिल होने की संभावना: प्रस्तावित बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के शामिल होने की संभावना है. इनमें सुप्रिया सुले, पवन खेड़ा और राघव चड्ढा के नाम भी चर्चा में हैं. इसके अलावा संसदीय रक्षा समिति के अन्य सदस्य, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं. हालांकि, दौरे और बैठक को लेकर अभी विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम सामने नहीं आया है. ऐसे में बैठक में शामिल होने वाले नेताओं और एजेंडे को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है.

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