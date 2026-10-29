2 नवंबर को जैसलमेर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 3 को होगी संसदीय रक्षा समिति की अहम बैठक
एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया-वीआईपी विजिट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
Published : October 29, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 7:26 PM IST
जैसलमेर: सरहदी जिले जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दो दिवसीय दौरा प्रस्तावित है. रक्षा मंत्री 2 नवंबर को शाम करीब 5 बजे विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचेंगे और सीधे आर्मी कैंट जाएंगे. अगले दिन 3 नवंबर को शहर के एक निजी होटल में संसदीय रक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी. बैठक के बाद रक्षा मंत्री दोपहर में विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. दौरे को लेकर पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं.
कई सांसदों के शामिल होने की संभावना: प्रस्तावित बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के शामिल होने की संभावना है. इनमें सुप्रिया सुले, पवन खेड़ा और राघव चड्ढा के नाम भी चर्चा में हैं. इसके अलावा संसदीय रक्षा समिति के अन्य सदस्य, रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं. हालांकि, दौरे और बैठक को लेकर अभी विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम सामने नहीं आया है. ऐसे में बैठक में शामिल होने वाले नेताओं और एजेंडे को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है.
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सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां: एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया-रक्षा मंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जैसलमेर एयरपोर्ट, आर्मी कैंट और बैठक स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर लगातार चर्चा और आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. जिला प्रशासन, पुलिस, आर्मी और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाओं में जुटी हैं. वीआईपी विजिट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
पिछले साल भी आए थे राजनाथ सिंह: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 और 24 अक्टूबर 2025 को भी जैसलमेर आए थे. इस दौरान उन्होंने सेना कमांडर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और सुरक्षा स्थिति व सैन्य तैयारियों की समीक्षा की थी. सम्मेलन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सेना के वरिष्ठ कमांडर मौजूद रहे थे. उस दौरान ग्रे जोन वॉरफेयर, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, आत्मनिर्भरता और नई सैन्य तकनीकों पर चर्चा हुई थी. राजनाथ सिंह ने तनोट और लोंगेवाला के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी थी.
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