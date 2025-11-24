ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन, सीएम नायब सैनी रहेंगे साथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कुरुक्षेत्र अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन और सेमिनार का उद्घाटन करेंगे.

International Gita Festival 2025
अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 24, 2025 at 12:04 PM IST

कुरुक्षेत्र: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सोमवार को कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव (IGM) में तैयार हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे. आज से महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम का आगाज होगा, जो 1 दिसंबर तक चलेगा.

पवेलियन का उद्घाटन: रक्षा मंत्री न केवल हरियाणा पवेलियन का शुभारंभ करेंगे, बल्कि ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में मध्य प्रदेश पवेलियन और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे. दोनों पवेलियन में विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक कलाओं के प्रदर्शन के साथ-साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण के केंद्र बनाए गए हैं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार में उद्घाटन: राजनाथ सिंह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के श्रीमद्भगवद्गीता सदन में 3 दिन चलने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार का शुभारंभ भी करेंगे. इस सेमिनार में देश-विदेश के विद्वान गीता पर अपने विचार साझा करेंगे. सेमिनार का उद्देश्य गीता के शिक्षाप्रद संदेश को युवाओं और विद्यार्थियों तक पहुंचाना है.

सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम: कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रवेश के लिए आई कार्ड अनिवार्य होगा.सुरक्षा के लिए IPS अधिकारियों के साथ-साथ HCS अधिकारी भी ड्यूटी पर रहेंगे. कार्यक्रम स्थल पर नियमों का पालन सभी उपस्थित लोगों के लिए जरूरी होगा.

प्रधानमंत्री का कल आगमन: कल 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिसर में आयोजित समारोह में श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. ज्योतिसर स्थित 155 एकड़ में विशाल पंडाल तैयार किया गया है.इस राष्ट्र स्तर के कार्यक्रम में डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालुओं और संगत के आने की संभावना है.

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कुरुक्षेत्र को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर भी देता है. राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में विभिन्न पवेलियनों, सेमिनारों और प्रदर्शनी के माध्यम से गीता के संदेश का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.

