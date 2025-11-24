ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन, सीएम नायब सैनी रहेंगे साथ

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सोमवार को कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव (IGM) में तैयार हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे. आज से महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम का आगाज होगा, जो 1 दिसंबर तक चलेगा. पवेलियन का उद्घाटन: रक्षा मंत्री न केवल हरियाणा पवेलियन का शुभारंभ करेंगे, बल्कि ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में मध्य प्रदेश पवेलियन और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे. दोनों पवेलियन में विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक कलाओं के प्रदर्शन के साथ-साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण के केंद्र बनाए गए हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन (ETV Bharat) अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार में उद्घाटन: राजनाथ सिंह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के श्रीमद्भगवद्गीता सदन में 3 दिन चलने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार का शुभारंभ भी करेंगे. इस सेमिनार में देश-विदेश के विद्वान गीता पर अपने विचार साझा करेंगे. सेमिनार का उद्देश्य गीता के शिक्षाप्रद संदेश को युवाओं और विद्यार्थियों तक पहुंचाना है.