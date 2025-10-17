तीन दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह, ब्रह्मोस से लेकर अस्पताल तक की देंगे सौगात
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे. वह अनेक कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे.
Published : October 17, 2025 at 3:00 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 3:13 PM IST
लखनऊ: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे. राजनाथ सिंह इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे. इस बार राजनाथ सिंह अधिक राजनैतिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं. तैयारी 2027 के चुनाव की है.
पिछले विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी दो विधानसभा क्षेत्र हार गई थी. इसके अलावा 2024 के अपने चुनाव में भी उनकी जीत का अंतर बहुत कम हो गया था. इसलिए इस बार राजनाथ सिंह फूंक-फूंक कर कदम रखते हैं.
मुझे लगता है कि ये जो pilot mindset है, यही आपमें से हर व्यक्ति की होनी चाहिए, क्योंकि इसी mindset से हम मनोवांछित सफलता तक पहुंचेंगे। 2047 तक हम जिस विकसित राष्ट्र के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकेगी, जब हम इसी mindset के साथ आगे बढ़ेंगे:…— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) October 17, 2025
बीजेपी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार अपराह्न 02:05 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे. शाम को विश्वसरैया हाल में आयोजित व्यापारी मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे. कार्यक्रम के उपरांत शाम 6:00 बजे सिटी मांटेसरी स्कूल (एक्सटेंशन) के लिए रवाना होंगे और वहां होने वाले दिवाली मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे.
HAL एक public sector के रूप में, private sector के साथ कदम से कदम मिलाकर दुनिया के best standards को हासिल कर रहा है। यह भी अच्छी बात है, कि HAL का यह पूरा complex, अब paperless, digital और पूरी तरह सेsustainable है। इसमें Industry 4.0 और Quality 4.0 systems को अपनाया गया है यानी…— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) October 17, 2025
अगले दिन शनिवार को प्रातः 10:40 बजे लामार्टिनियर ग्राउंड के हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा ब्रह्मोस एयरोस्पेस के लिए रवाना होंगे. रक्षा मंत्री प्रातः प्रातः 11:00 बजे ब्रह्मोस एयरोस्पेस पहुंचेंगे. जहां "ब्रह्मोस मिसाइल फ्लैग ऑफ़ सेरेमनी" कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे.
आज मैं खास तौर पर उन सभी संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूं जैसे ADA, CEMILAC, DGAQA, हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स और HAL के सभी कर्मचारी जिन्होंने मिलकर इतने उन्नत और आधुनिक विमान भारत में ही तैयार कर रहे हैं। यह वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन नई सुविधाओं से हमारी वायुसेना को और अधिक…— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) October 17, 2025
अपराह्न 12:30 बजे पीटीसी इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए रवाना होंगे. राजनाथ सिंह पीसी इंडस्ट्री लिमिटेड का दौरा करेंगे और सिस्टम इंटीग्रेशन संकाय के भूमि पूजन में सम्मिलित होंगे.
जहाँ तक हमारी वायुसेना की बात है, तो जिस शौर्य और पराक्रम के साथ, इन्होंने भारत की वायु सीमा को सुरक्षित रखा है, वह अपने आप में incredible है। हमारे प्रत्येक air warrior के पराक्रम पर इस देश के बच्चे-बच्चे तक को भरोसा है। और मैं समझता हूँ, कि जिस तरह से उन air warriors का भरोसा…— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) October 17, 2025
कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर से वापस लामार्टिनियर जाएंगे और वहां से कालिदास मार्ग आवास रवाना होंगे.
