चम्पे खान के लोकसंगीत पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ मोहित, किया सम्मान
40 से अधिक देशों में राजस्थानी लोकसंगीत का परचम लहरा चुके सनावड़ा का लोक कलाकार.
Published : November 4, 2026 at 9:29 AM IST
जैसलमेर: मरुधरा केवल किलों, धोरों और ऐतिहासिक विरासत ही नहीं, बल्कि अनूठे लोकसंगीत के लिए भी दुनियाभर में ख्यात है. इसी सांस्कृतिक विरासत के संवाहक हैं जिले के सनावड़ा गांव निवासी अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार चम्पे खान मांगणियार. चम्पे ने अपनी कला, साधना और गायकी के बूते सात समंदर पार राजस्थानी संगीत की अमिट छाप छोड़ी.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया जैसलमेर दौरे के दौरान विशेष रात्रिभोज में चम्पे खान ने अपनी पारंपरिक लोकगायकी से समां बांध दिया. उनकी प्रस्तुति से प्रभावित होकर राजनाथ सिंह ने उन्हें सम्मानित किया. यह पल चम्पे खान के व्यक्तिगत कला जीवन के साथ लोकसंगीत के लिए भी गौरवपूर्ण रहा.
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40 से अधिक देशों में प्रस्तुतियां दे चुके: चम्पे खान मांगणियार ने बताया कि वे अब तक 40 से अधिक देशों में प्रस्तुतियां दे चुके हैं. उनकी गायकी में राजस्थान की मिट्टी की महक, मरुस्थल की संवेदना और पीढ़ियों से संजोई मांगणियार संगीत परंपरा की गहरी झलक देखने को मिलती है. मांगणियार समुदाय की संगीत परंपरा सदियों से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान रही है. इस परंपरा में लोकगीत, सूफियाना कलाम, वीर रस, भक्ति और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. कई प्रतिष्ठित मंचों पर सम्मानित हो चुके चम्पे खान ने साबित किया कि लोककला की जड़ें भले ही गांव की मिट्टी में हों, लेकिन गूंज पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है.
सनावड़ा से विश्वमंच तक का सफर: छोटे से गांव सनावड़ा से निकलकर 40 से अधिक देशों में राजस्थानी लोकसंगीत का प्रतिनिधित्व करना चम्पे खान की वर्षों की मेहनत, निरंतर साधना और कला के प्रति समर्पण दर्शाता है. आज उनकी उपलब्धियां सनावड़ा ही नहीं, बल्कि जैसलमेर और पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए गर्व का विषय हैं.
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