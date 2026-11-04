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चम्पे खान के लोकसंगीत पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ मोहित, किया सम्मान

चम्पे खान को सम्मानित करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ( Photo source: team champe khan )

जैसलमेर: मरुधरा केवल किलों, धोरों और ऐतिहासिक विरासत ही नहीं, बल्कि अनूठे लोकसंगीत के लिए भी दुनियाभर में ख्यात है. इसी सांस्कृतिक विरासत के संवाहक हैं जिले के सनावड़ा गांव निवासी अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार चम्पे खान मांगणियार. चम्पे ने अपनी कला, साधना और गायकी के बूते सात समंदर पार राजस्थानी संगीत की अमिट छाप छोड़ी.