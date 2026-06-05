रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे, अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को दी श्रद्धांजलि
राजनाथ सिंह इस दौरान वे सामाजिक, संगठनात्मक एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लेंगे. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों एवं पार्टी पदाधिकारियों से संवाद करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 2:35 PM IST
लखनऊ: लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने तीन दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र पहुंचे. राजनाथ सिंह भाजपा नेता अपर्णा यादव के घर उनके पति प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे.
इस दौरान वे विभिन्न सामाजिक, संगठनात्मक एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों एवं पार्टी पदाधिकारियों से संवाद करेंगे.
जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर सिंह का स्वागत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया. वहां से वह कानपुर रोड स्थित हिंद नगर में स्वर्गीय अशोक मोतियानी के आवास गए. उसके बाद कृष्णा नगर स्थित स्वर्गीय दर्शन लाल के आवास पहुंचें और शोक संवेदना व्यक्त की.
वहां से विश्व पर्यावरण दिवस पर कैंट स्थित कस्तूरबा पार्क में "एक पेड़ मां के नाम" पौधरोपण किया. उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के आवास पहुंचें और रक्षा मंत्री ने दिवंगत प्रतीक यादव के आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की.
इसके बाद राजनाथ सिंह कालिदास मार्ग स्थित आवास जाएंगे. सायं 4 बजे दिलकुशा लॉन में आयोजित "बायोयुग ग्रीन कमांड" कार्यक्रम तथा सायं 5:25 बजे सेवा अस्पताल, सीतापुर रोड में आयोजित "राम कथा महोत्सव" में सहभागिता करेंगे.
वहीं रक्षा मंत्री 6 जून को पूर्वाह्न 11:45 बजे गोमतीनगर के वास्तु खंड स्थित प्रशांत सिंह अटल के आवास पहुंचेंगे.
इसके उपरांत अपराह्न 12:10 बजे निराला नगर स्थित भगवती शुक्ला के आवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात करेंगे.
सायंकाल 6 बजे हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल-2 के प्रबुद्ध नागरिकों एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद एवं बैठक करेंगे.
7 जून को रक्षा मंत्री पूर्वाह्न 12 बजे आलमबाग के टेढ़ी पुलिया स्थित जीपी होटल एंड बैंक्वेट में कैंट मंडल-1 के प्रबुद्ध नागरिकों एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे.
कार्यक्रम के उपरांत दोपहर 1:10 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे.