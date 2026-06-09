ETV Bharat / state

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी सीतापुर में रक्षा भूमि पर बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को मंज़ूरी

सीतापुर में रक्षा भूमि पर बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को मंज़ूरी. ( ETV Bharat )

लखनऊ: ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और रक्षा मंत्रालय की खाली पड़ी जमीनों का अधिकतम इस्तेमाल के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर (पूर्व छावनी क्षेत्र) में लगभग 850 एकड़ रक्षा मंत्रालय की खाली पड़ी जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है. रक्षा मंत्रालय की तरफ से शुरू की गई यह अपनी तरह की पहली परियोजना है. इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बीईएसएस सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है. यह पहल स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. रक्षा बलों के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के अलावा, इस परियोजना से रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर होने वाले खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है. इससे परियोजना की अवधि के दौरान सरकारी खजाने में बचत होगी.