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लखनऊ में रक्षा मंत्री ने मेधावियों को किया सम्मानित; बोले- "डिग्री नौकरी का पहला अवसर दिलाएगी, पहचान आपकी स्किल्स बनेगी"

लखनऊ में रक्षा मंत्री ने मेधावियों को किया सम्मानित ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने मेधावियों को डिग्री और मेडल भी दिये. उन्होंने कहा कि डिग्री आपको नौकरी का पहला अवसर दिलाएगी, लेकिन पहचान आपकी स्किल्स और सीखने की क्षमता से बनेगी. आपके भीतर कॉन्फिडेंस होगा तो चैलेंज चाहे जैसा भी आए आप उसका सामना कर लेंगे.









इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवद्गीता के एक श्लोक के माध्यम से मैं अपनी बात कहता हूं. कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने परिजनों और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था. भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी बात समझाई और फिर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे दी. मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैंने विचार आपके सामने रख दिए हैं. मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे विचारों से बंधकर रहें. आपके अंदर सोचने और विचार करने की काबिलियत है. मेरी बातों को अपनी कसौटी पर परखें और जो भी सही लगे जीवन में अपनाने की कोशिश करें.