लखनऊ में रक्षा मंत्री ने मेधावियों को किया सम्मानित; बोले- "डिग्री नौकरी का पहला अवसर दिलाएगी, पहचान आपकी स्किल्स बनेगी"
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि डिग्री हासिल करने वाले स्टूडेंट देश और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 7:47 PM IST
लखनऊ : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने मेधावियों को डिग्री और मेडल भी दिये. उन्होंने कहा कि डिग्री आपको नौकरी का पहला अवसर दिलाएगी, लेकिन पहचान आपकी स्किल्स और सीखने की क्षमता से बनेगी. आपके भीतर कॉन्फिडेंस होगा तो चैलेंज चाहे जैसा भी आए आप उसका सामना कर लेंगे.
इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवद्गीता के एक श्लोक के माध्यम से मैं अपनी बात कहता हूं. कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने परिजनों और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था. भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी बात समझाई और फिर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे दी. मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैंने विचार आपके सामने रख दिए हैं. मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे विचारों से बंधकर रहें. आपके अंदर सोचने और विचार करने की काबिलियत है. मेरी बातों को अपनी कसौटी पर परखें और जो भी सही लगे जीवन में अपनाने की कोशिश करें.
उन्होंने कहा कि आज जनरेशन 'जी' और जेनरेशन 'अल्फा' की चर्चा होती है. उन्होंने कहा कि आपसे कहना चाहता हूं कि विश्वास के साथ आगे बढ़िए. उन्होंने कहा कि एक युवा प्रोड्यूसर ने नीम करोली बाबा के जीवन पर फिल्म बनाई. इस प्रोड्यूसर की उम्र महज 21 साल है. विदेश में पढ़ाई की और नीम करोली बाबा के बारे में जानने के बाद उन पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि अपनी सेविंग से कम बजट में फिल्म तैयार की और आज करोड़ों लोग इस फिल्म को देख चुके हैं. यह उदाहरण है कि अगर आपके अंदर कुछ नया करने का भरोसा है तो उम्र और संसाधन आपके रास्ते की बाधा नहीं बनते.
इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इतिहास को भी सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है. कुछ लोग हर बात को राजनीति से जोड़ सकते हैं, लेकिन शिक्षा और इतिहास को सही परिपेक्ष्य में समझने का विषय है. आज के युवाओं में राजनीति को लेकर एक अलग धारणा बन गई है. कुछ लोग राजनीति को झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना और समर्थन हासिल करना समझते हैं, जबकि राजनीति शब्द राज और नीति से मिलकर बना है नीति का अर्थ समाज को सही दिशा में ले जाना है. राजनीति का उद्देश्य भी समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाना होना चाहिए. राजनीति का अर्थ खो गया है. आज आवश्यकता है कि हम राजनीति के इस खोए हुए अर्थ और भाव को फिर से स्थापित करें.
इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि डिग्री हासिल करने वाले स्टूडेंट देश और प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएं. आने वाली पीढ़ी को तैयार करने में भी अपना योगदान दें. पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स निजी कंपनियों और सरकारी क्षेत्र में काम करेंगे, जबकि कुछ अपना व्यवसाय शुरू करेंगे. मुझे पूरा यकीन है कि जिस मेहनत से स्टूडेंट ने डिग्री हासिल की है. इस तरह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे.