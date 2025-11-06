'बिहार को मिट्टी में मिलाने का काम RJD ने किया..' सीतामढ़ी में गरजे राजनाथ सिंह, बोले- 'दुनिया में मोदी का डंका'
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतामढ़ी में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया. उन्होंने 90 के दशक में बिहार की दुर्दशा की याद दिलाई-
Published : November 6, 2025 at 8:04 PM IST
सीतामढ़ी : बिहार की 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है. वहीं दूसरे चरण के लिए अब भी चुनाव प्रचार चरम पर है. इसी के तरह सीतामढ़ी जिले के बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी अनिल राम के समर्थन में लोगों से जिताने की अपील की. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेजरगंज के मुबारकपुर में सभा संबोधित कर रहे थे.
20 साल में बिहार का हुआ विकास : मौके पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है. एनडीए की सरकार ने बिहार में विकास करने का काम किया है. बिहार में व्यापक पैमाने पर सड़कों का जाल बिछाया गया है.
''बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी है और आगे भी एनडीए की सरकार बनने पर बिहार में विकास का काम होगा. हम आप लोगों से सभी विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करने आए हैं. हमने विकास किया है और हम इसी आधार पर आपसे अपने गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं.''- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
'बिहार को मिट्टी में मिलाने का काम किया..' : सीतामढ़ी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि बिहार को मिट्टी में मिलाने का काम आरजेडी ने किया. उस दौर में लोग कहा करते थे जान बचानी है तो बिहार से भाग जाओ. लेकिन आज का भारत और बिहार अलग है. भारत और नरेंद्र मोदी का दुनिया में डंका बज रहा है. वहीं पिछले 20 साल से बिहार का भी विकास हो रहा है. एनडीए सबको लेकर चलने का काम करती है.
दूसरे चरण का चुनाव : 11 नवंबर को सीतामढ़ी में दूसरे चरण का मतदान है. दोनों चरणों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. आखिरी चरण के लिए सभी पार्टियां और गठबंधन जोरआजमाइश में लगे हैं. वादों और दावों की बिहार में झड़ी लगी हुई है. देखना है कि बिहार के मतदाता किसके वादों को सच मानकर ईवीएम का बटन दबाते हैं.
ये भी पढ़ें-