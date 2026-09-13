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आगरा में खटीक गर्जना सम्मेलन; रक्षा मंत्री ने लौटाया चांदी का मुकुट, बोले- गरीब बेटी के लिए पायल बनवा देना

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूपी में डबल इंजन सरकार है, जिससे तेजी से विकास हो रहा है.

आगरा में खटीक गर्जना सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह.
आगरा में खटीक गर्जना सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 6:33 PM IST

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आगरा : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार दोपहर आगरा पहुंचे. खेरिया एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, मंत्री और विधायकों संग भाजपा नेताओं ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया. एयरपोर्ट से राजनाथ सिंह खंदारी स्थित आरबीएस कॉलेज के राव कृष्णपाल सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित मंडल स्तरीय खटीक समाज गर्जना सम्मेलन में पहुंचे. खटीक समाज के नेताओं ने रक्षा मंत्री का चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत में पहनपाया चांदी का मुकुट लौटा दिया. कहा कि मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन चांदी का यह मुकुट मैं आपके हवाले करता हूं. किसी गरीब मां-बाप की बेटी शादी के बाद विदा हो रही हो और उसके पैरों में चांदी की पायल ना हो, तो इस मुकुट को तुड़वाकर उसके लिए पायल बनवा दी जाए.

खटीक सेना में भी सबसे आगे : राजनाथ सिंह ने कहा, इतिहाकारों ने खटीक समाज का इतिहास सही तरीके से नहीं लिखा है. इनके इतिहास का पुननिर्माण होना चाहिए. जब-जब मंदिरों पर हमले हुए तब तब खटीक समाज ने अपने खड़ग से दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया. खटीक बहादुरी की वजह से सेना में सबसे आगे रखे जाते हैं. सिकंदर और उनके सैनिकों को खटीक समाज ने ही उल्टे पैर लोटने को मजबूर किया. मोहम्मद गोरी को खटीक समाज ने महाराजा सुलहदेव के नेतृत्व में उसे खदेड़ा था.

खटीक समाज चुनौती से पीछे नहीं हटा : खटीक समाज ने खटीक समाज ने याताएं सही. मगर, अपना धर्म नहीं बदला. आजादी की लड़ाई में खटीक समाज ने अहम भूमिका निभाई. देश सेवा और धर्म की रक्षा में सबसे आगे रहा है. खटीक समाज ने राम मंदिर के आंदोलन और निर्माण में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था. मैंने भी राम मंदिर आंदोलन में भूमिका निभाई है. समय कोई भी रहा हो. दुश्मन कोई रहा हो. चुनौती कितनी बड़ी हो. मगर, पीछे नहीं हटा.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का किया गया स्वागत.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का किया गया स्वागत. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी में तेजी से हो रहा विकास : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में डबल इंजन सरकार है, जिससे तेजी से विकास हो रहा है. एक समय यूपी की सड़कें बदहाल थीं. आए दिन दंगे होते थे. लोगों में असुरक्षा का माहौल था. जब से यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं. उन्होंने प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है. उत्तर प्रदेश आज देश में विकास के लिए जाना जाता है, जो प्रदेश कभी अपराध के लिए सुर्खियों में रहता था. वहां अब औद्योगिक गलियारे बन रहे हैं तो मेट्रो का नेटवर्क तेजी से मजबूत हो रहा है.

बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने का समय : राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और न ही कोई व्यक्ति तुच्छ होता है. समाज की प्रगति के लिए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी. विशेष रूप से महिलाओं और बेटियों को शिक्षित एवं सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है. आज डॉ. भीमराव आंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने का समय है. उनका संदेश अराजकता फैलाना नहीं, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर अधिकारों के लिए संघर्ष करना था. सम्मेलन से यह संकल्प लेकर जाएं कि समाज को कभी बंटने नहीं देंगे. आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि टूटने से हम बिखरेंगे और जुड़ने से निखरेंगे.

भाजपा हमेशा खटीक समाज के साथ खड़ी : बुलंदशहर से सांसद भोला सिंह ने कहा, भाजपा ने हमेशा खटीक समाज का भला किया है. समाज को हमेशा आगे बढ़ाया है. इस समाज के नेताओं को संसद और विधानसभा में प्रनिधित्व का मौका दिया है. भाजपा हमेशा खटीक समाज के साथ खड़ी रही है. टूंडला विधानसभा के पूर्व विधायक शिव सिंह चक ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ मेरे गुरु हैं. उन्होंने हमेशा खटीक समाज का सम्मान किया है. वह खटीक समाज की आन-बान-शान हैं.

गूंजी राजनीतिक भागीदारी की हुंकार : कार्यक्रम संयोजक हेमंत चलनीवाले ने बताया कि सम्मेलन में राजनीतिक भागेदारी, सामाजिक एकजुटता और आगामी चुनावों को लेकर खटिक समाज की भूमिका पर मंथन किया. राजनीतिक पार्टियों द्वारा खटिक समाज की राजनीतिक उपेक्षा और उचित प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को सम्मेलन में प्रमुखता से उठाया. सम्मेलन का उद्देश्य खटिक समाज को नई दिशा और संगठनात्मक मजबूती देते हुए जिसकी जितनी तैयारी, उसकी उतनी भागीदारी के मूल मंत्र पर केंद्रित रही.

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